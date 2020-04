Mickie James: “Quiero ganar un título de WWE una vez más”

La división femenina de WWE ha crecido a pasos agigantados en la última década y el año pasado, por primera vez en la historia, las mujeres protagonizaron WrestleMania. Una de las superestrellas más importantes es Mickie James, quien ha luchado desde Trish Stratus hasta Alexa Bliss y hoy en día es una leyenda viva en el roster.

La cinco veces campeona de WWE se lesionó en junio del año pasado el ligamento cruzado anterior en un combate en vivo con Carmella. La también cantante profesional fue operada 1 mes después y tuvo un tiempo de recuperación de 7 a 9 meses. Este fin de semana ofreció una entrevista y confirmó que está cien por ciento recuperada.

Mickie James habló en el podcast Sunday Night’s Main Event sobre la situación actual de la WWE y su carrera. A sus 40 años, su regreso a la empresa no ha sido como ella esperaba y la última vez que alzó el título femenil fue en el Royal Rumble del 2010, antes de marcharse a otras compañías como TNA.

Sin embargo, hoy en día espera con ansias volver a los cuadriláteros y reconoció que debe entrar el doble o triple que los demás debido a que no es joven como los demás. Asimismo, recalcó que le gustaría ir a la marca RAW a pesar de que la última vez que apareció fue en SmackDown y dio a conocer a quiénes le gustaría enfrentar.

Sobre su lesión, James dijo: “Me siento muy bien por momentos. Tengo que regresar, sentí que estaba tan cerca de volver y todo esto del virus ha sido un chasco, pero lo positivo es que puedo aprovechar el tiempo al máximo. Hay una razón para todo en esta vida, por eso he estado rehabilitándome constantemente mi tendón de Aquiles porque, aunque ya no sea tan fuerte como el de otros luchadores jóvenes, tengo que dar el 110 por ciento para que esté más desarrollado que nunca y así luchar con más intensidad”.

“Soy sincera: quiero ganar el título una vez más. Hay tres marcas en WWE, podría ir a cualquiera, pero si tengo que elegir una seria Raw. Tengo más afinidad con ella porque ahí comencé mi carrera y siento que he hecho un trabajo increíble allí; en cambio, en SmackDown no he estado mucho tiempo. Aunque cuando volví a la empresa fue ahí, y mi primera vez como campeona también fue allí... igual prefiero Raw”, sostuvo.

Mickie James va contra las mejores

“Siento que podría tener un gran combate contra Becky Lynch. También me gustaría tener una lucha con la Bayley actual, me encanta lo que está haciendo. En realidad, me encantaría tener una lucha contra todas las que pueda porque no es una cuestión de llevar el cinturón solamente, sino también de la historia. El dinero está en construir una historia potente y con un título en juego”, señaló.