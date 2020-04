Luis Urruti, delantero de Universitario de Deportes, relató durante la semana que le gustaría regresar a Uruguay; sin embargo, muchos hinchas cremas lo tomaron como que el jugador quería irse de la 'U'.

El delantero uruguayo aclaró la situación porque muchos le escribieron a él y a su esposa que porqué dijo que quería regresar a Uruguay. “Muchos me preguntan por qué me quiero ir de la ‘U’. En realidad lo dije porque con mi señora y mi hijo estamos solos acá, si me enfermo yo o ella, ¿qué hacemos?”, indicó al respecto Luis Urruti para Ovación.

"No tenemos ningún familiar, en cambio en Uruguay tenemos a toda nuestra familia y por eso creo que es justo que podamos ir para allá. No es porque me quiera ir de la ‘U’, yo dije que si es por mí me quedo a vivir acá porque es hermoso esto“, comentó el delantero de Universitario.

Sobre cómo llevaba la cuarentena, Urruti admitió que es difícil estar encerrado todo el día, pero que se encuentra entrenando con los poco materiales que tiene.

Al referirse a Gregorio Pérez, el delantero de Universitario manifestó que el técnico crema está en contacto con todos los futbolistas por videollamada. "Me da siempre la tranquilidad, que esto ya va a pasa, pero esto sigue. Es un técnico excelente, está todo el tiempo apoyando a todos por igual, no hay estrellas para él. Siempre te está llamando, te dice algo, es muy buena gente“, dijo Luis Urruti.