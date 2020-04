Federico Alonso analiza regresar a Uruguay si aparece un vuelo humanitario

Luis Urruti, delantero de Universitario de Deportes, declaró que está "moviendo cielo y tierra” para regresar a su natal Uruguay. El atacante recalcó que se encuentra en Lima junto a su esposa e hijo, pero lejos de toda su familia, por lo que desea desesperadamente viajar. Su compañero de equipo, Federico Alonso, también se sumó a este pedido.

El zaguero ‘crema’ habló con el medio RRP Noticias, donde declaró que se encuentra a la espera de un vuelo humanitario, así como analizar las mejores posibilidades debido a la coyuntura que viven Perú y Uruguay.

"Es un tema que todavía no he hablado con Universitario, no sabemos si nos enviarán un avión. Estamos esperando y si aparece, analizaremos y dependerá de cómo se encuentren las cosas aquí en Perú. Veré, en ese momento, junto a mi familia qué decisión tomar”, expresó Federico Alonso.

Tanto Urruti como Alonso se encuentran en Lima, cada uno con sus respectivas esposas e hijos, a diferencia del entrenador Gregorio Pérez y el delantero Jonathan dos Santos, quienes se encuentran en Uruguay a la espera del término de la cuarentena y que se vuelvan a abrir las fronteras para regresar a Lima.

Disputa en Universitario

Bajo un comunicado, la administración de Moreno declaró que hubo desvinculación de un número importante de trabajadores del ámbito deportivo de Universitario (incluido el equipo femenino). Sin embargo, los Leguía anunciaron que estas acciones son nulas, por lo que empezarán a actuar de manera legal para revertir esta situación.