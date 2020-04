Triple H sobre despidos en WWE: "Son decisiones difíciles para momentos difíciles".

Triple H, uno de los luchadores más famosos de la historia de WWE y ahora parte de la dirigencia de la compañía, brindó una entrevista para Sports Illustrated en la que habló largamente sobre uno de los temas más polémicos en los últimos días para el ambiente de la lucha libre: los despidos de superestrellas en plena pandemia.

Como es sabido, WWE decidió resolver el contrato de más de 20 miembros de su personal, entre luchadores, árbitros, entrenadores, productores y agentes. Todo esto para hacerle frente a una supuesta crisis económica por la que estaría atravesando la empresa debido a las normas de distanciamiento social por el coronavirus.

“Es una situación realmente difícil. Nunca había visto algo así. Estos son tiempos sin precedentes. Si piensas en lo que ha sucedido en tan poco tiempo a todos los deportes y negocios en todo el mundo, los efectos no se verán por algún tiempo. Los próximos meses no tienen precedentes, nunca ha habido nada igual. Es un momento realmente difícil para todos, y hay que tomar decisiones difíciles”, aseguró Triple H.

Paul Levesque, verdadero nombre del ‘Asesino cerebral’, también dejó la puerta abierta para el regreso de algunas de los talentos despedidos una vez se detenga la pandemia y las actividades de la WWE vuelvan a realizarse con normalidad.

"Les deseo a todos lo mejor. Espero con ansias que, cuando todo esto haya quedado atrás, todos podamos estar de vuelta en el mismo lugar haciendo magia juntos de nuevo. Espero que nunca vuelva a suceder algo así". puntualizó 'El Juego'.

Por otro lado, Triple H también detalló la manera en que WWE convive con una ambiente tan cambiante como el actual.

“La parte más difícil de todo esto es que todo cambia minuto a minuto. En el momento en que crees que tenemos control, recibes una llamada telefónica y todo cambia, y lo que acabas de hacer ya no vale nada. Es lo que hay y estamos haciendo lo mejor que podemos. Con Raw, SmackDown, NXT, al igual que con WrestleMania y ahora con Money in the Bank, haremos lo mejor que podamos para presentar un producto que esperamos que la gente disfrute”, sentenció.