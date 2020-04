Darío Silva sobre Washington Tabárez: “Es un inútil, nunca le ganó a nadie”

El exdelantero de la selección uruguaya, Darío Silva, brindó una entrevista al diario español Marca y sorprendió con sus declaraciones en torno al director técnico ‘charrúa’, Óscar Washington Tabárez, entrenador que llevó las riendas de la selección ‘celeste’ por más de 10 años.

Al ser consultado por el trabajo del ‘Maestro’, Silva fue duro y contundente al calificarlo de ‘inútil’.

“¿Tabárez el mejor entrenador que tuve? Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con Uruguay sólo ha ganado una Copa América. Aquí, en Europa, se pierde una Champions y estás en la calle. Estadísticamente, no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa no hemos salido campeones del mundo. El mejor entrenador que tuve en el mundo fue Trapattoni, él me enseñó el fútbol”, aseguró.

PUEDES VER Uruguay otorgó licencia al técnico Óscar Tabárez tras crisis por coronavirus

Por otro lado, Silva eligió a su delantero uruguayo favorito entre Edinson Cavani y Luis Suárez. El exatacante del Málaga se inclinó por el artillero del PSG, a quien le encuentra parecido a su propio juego. Además, confesó que desea verlo en el Real Madrid.

“Me quedo con Cavani. Es parecido a mí. Tiene velocidad, potencia y carácter. Con Neymar le sucedió. Por mucho que viniera de un equipo grande como el Barcelona, tenía que respetar a los que ya estaban allí. Estoy soñando con ver a Cavani en el Real Madrid. Espero que no se adelante el Newcastle. Creo que a Florentino no le interesa este jugador pero ojalá vistiera de blanco aunque le veo más en el Newcastle. Por la plata baila el mono y si digo las cosas es por algo”, señaló.

PUEDES VER Histórico jugador subastará medalla de campeón de la Copa Libertadores para combatir el COVID-19

Silva también se refirió a la aparición de ‘Fede’ Valverde y al mal momento que atraviesa Diego Godín en el Inter. “Ha sido una irrupción extraordinaria. La sangre indígena de nuestros antepasados nos aporta una gran resistencia”.

“Sólo hay que echar atrás y ver la historia. Los españoles y los uruguayos nunca lo hicieron demasiado bien cuando salieron desde España hacia Italia. Fíjense en Forlán cuando fue al Inter o los españoles que fueron allí”, sentenció.