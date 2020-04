Club peruano que lleva por nombre Juan Román Riquelme es noticia en Diario Olé

Juan Román Riquelme es idolatrado por la afición Boca Juniors e hinchas en general. La manera de controlar y trasladar el balón encantó a cientos de aficionados, y lo llevó a ser venerado. Esta admiración tiene muchas expresiones, y en el Perú existe una muy en particular que traspasó las fronteras. Un club de la provincia de Ascope, en el norte del Perú, lleva el nombre del ’10′ y el diario Olé le hizo una nota en su edición impresa.

Este domingo 26 de abril, Olé sacó en la contratapa la foto del Club Deportivo Social y Cultural Juan Román Riquelme, el equipo de Casa Grande, departamento de La Libertad, que capturó la atención de la prensa argentina al llevar el nombre y apellido de uno de sus ídolos.

Diario Olé sacó en la contra la historia del Club Juan Román Riquelme

Vía telefónica se comunicaron con Samuel Vargas Tello, fundador, presidente y estratega del equipo norteño. El Riquelme FC, como también es conocido el equipo, actualmente juega en la Copa Perú. Antes lo hizo en la Primera División de la Liga de Casa Grande, en la cual salió tres veces subcampeón (2016, 2018 y 2019).

Vargas jugó en su juventud por equipos distritales, pero una lesión a la rodilla a los 25 años terminó con su sueño. Una vez retirado viajó varias veces a Argentina durante los 90 y 2000. En tierras ‘gauchas’ empezó a seguir la carrera de Riquelme en Boca Juniors, y terminó cayendo en las redes de su juego.

El fundador del club con Carlos Tevez en La Bombonera

En honor a su ídolo fundó la escuela Juan Román Riquelme el 2 de agosto de 2002, y volvió a Argentina para culminar el curso de dirección técnica. El primer paso fue inscribir al equipo en Registros Públicos y luego en la Federación Peruana de Fútbol.

Vargas al ser consultado por el esquema de juego de su escuadra terminó sorprendiendo al periodista argentino. “El Riquelme de Casa Grande se entrena y disputa sus partidos en pequeño campo arrendado de la ciudad y, contra toda lógica, juega sin un volante creativo”, se lee en la nota.

El fundador conoció a Martín Palermo, Óscar Washington Tabárez y al ‘Flaco’ Menotti, cuando llevaba el curso para ser DT. Pisó la Casa Amarilla, pero no pudo tener contacto con Riquelme, que por esos días ya jugaba en España.

Su aprecio por el ’10′ argentino no tiene límites. En 2013 fundó el equipo Riquelme Junior de Chocope, equipo en paralelo ante la cantidad de jóvenes que querían integrar el club. Asimismo, ahora apunta a crear la Fundación “Juan Román Riquelme”, institución que se encargará de brindar asistencia a los adultos mayores.

“Hablar con Riquelme sería sueño cumplido. Aunque no me conoce, él fue que me impulsó a seguir mi camino en el fútbol. Verlo sería lo mejor que podría pasarme en la vida”, reveló Vargas.