Entre los rasgos que mejor caracterizan a Jorge Luis Pinto figuran su fuerte temperamento, la disciplina férrea que impone y una obsesión por el trabajo que ha llevado a que muchos de los jugadores que entrenó lo califiquen como “loco”, entre los que se encuentra el delantero Carlo Costly, quien estuvo bajo el mando del técnico en la selección nacional de Honduras.

La mala relación entre Pinto y Costly se materializó en una serie de declaraciones que el jugador ha venido realizando desde el 2017, cuando dejó de ser convocado al representativo ‘catracho’ y de las que ha vuelto a dar una muestra durante esta cuarentena por coronavirus.

“Pinto te insultaba hasta por reírte, pero así como insultaba también hacía sus locuras. Si rechacé la selección fue por el loco ese, yo con un carácter fuerte, pues no me la llevaba con él”, expresó el ‘Cocherito’ en conversación con Radio América, de su país. Además, consideró que el estilo defensivo del entrenador le restó posibilidades al equipo de clasificar al Mundial Rusia 2018.

Al respecto, el estratega se pronunció en una entrevista con el diario As, en la que lanzó un fuerte calificativo contra el futbolista de 37 años. “Me da pena, pero no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta”, declaró.

Agregó que otros expupilos suyos tienen una opinión diferente a la del hondureño. “Pregunta lo que dijo Germán Morales (excapitán de Millonarios): ‘El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar’, lo que dijo el capitán de Alianza. Preguntan por el más pícaro, el más bandido, por el más mal trabajador”, remató el colombiano.