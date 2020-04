Guizasola corazón

Constantino Carvallo significó mucho en la vida de Roberto Guizasola. Y es que sin su apoyo, ‘Cucurucho’ reconoce que no hubiese logrado sus objetivos: estudiar en el colegio Reyes Rojos, debutar en Alianza Lima, jugar en la selección peruana y migrar al exterior.

El exlateral desea emular al directivo, que se convirtió en un padre, en su natal Puente Piedra y ya dio el primer paso al crear la ONG La Casa de Alejita, nombre con el que le rinde homenaje a su madre, donde busca ayudar a jóvenes talentos de bajos recursos con el objetivo de formarlos en lo educativo y deportivo.

La Casa de Alejita se constituyó en enero del presente año y desde entonces ha logrado captar 12 niños, quienes se encuentran estudiando en el colegio San Miguel Arcángel, su primer aliado estratégico. Guizasola es consciente de que el fútbol le dio mucho, por lo que siente que esta es la manera perfecta de retribuir lo logrado.

¿Por qué decidiste fundar la ONG La Casa de Alejita?

Este sueño siempre lo tuve desde que viví en una casa hogar del colegio Reyes Rojos y en Alianza Lima. El fallecimiento de mi madre fue el impulso para dedicarme de lleno a mi proyecto.

¿Cuál es la misión de esta ONG?

El talento que tienen muchos niños de bajos recursos, pero que no cuentan con el apoyo. Si yo no hubiera tenido el soporte constante de Constantino y del club Alianza Lima, nunca hubiera podido cumplir mis sueños. Actualmente somos la primera ONG enfocada en el desarrollo de jóvenes talentos en el fútbol. Esta es mi forma de retribuir lo que el fútbol me dio, es la de formar niños de bien, con valores, formación educativa y deportiva.

PUEDES VER Christian Cueva incluyó a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en el equipo ideal de Alianza Lima

¿Quiénes te vienen apoyando de manera constante?

Paolo (Guerrero) y Jefferson (Farfán) se encuentran más activos en este proyecto porque mi vínculo de amistad con ellos es mucho más cercano y constante. También el señor Salomón Lerner con el Banco de Alimentos. Contamos también con el apoyo de Eddy de la Biblioteca el Quijote, quien nos provee de libros.

En la actualidad, ¿cuántos niños albergados tienes?

Actualmente tenemos 12 niños que salieron de nuestra primera convocatoria realizada con la escuela de fútbol Corporación RG en el mes de febrero. Estos jóvenes ya se encuentran estudiando en nuestro primer aliado estudiantil, el colegio San Miguel Arcángel de Puente Piedra. Estamos seguros de que en esa noble causa más colegios querrán participar.

PUEDES VER ‘Rocky’ siempre da pelea

¿Cómo es el día a día de un joven dentro de la ONG?

Por la mañana los chicos se tienen que dirigir al colegio. En la tarde distribuyen su tiempo entre el almuerzo, realizan tareas, clases de fútbol y talleres complementarios de música, lectura y aprendizaje de otros idiomas.

Los niños fueron al cine para ver El 10 de la calle, cuéntame un poco más de esa experiencia.

Efectivamente, el buen gesto de Jefferson de brindarnos entradas y alimentación para los niños fue el gran inicio de sus sueños, porque muchos de ellos se reflejaron en su historia y lo pasaron espectacular. Con decirte que era la primera vez en un cine de muchos ellos.

Sabías que...

La existencia de La Casa de Alejita se hizo pública durante una conversación en vivo a través de Instagram entre Guizasola y Farfán durante el aislamiento social por el COVID-19. Precisamente, ‘Cucurucho’ le agradeció a la ‘Foquita’ por haberle donado una combi para trasladar a los niños de la ONG al colegio.