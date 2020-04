Miguel Ángel Torres: “El año que le dije no a Alianza hizo cero puntos en la Libertadores”

La Copa Libertadores de 2007 guarda un recuerdo especial para Miguel Ángel Torres. El exmediocampista no llegó a superar la fase de grupos con Cienciano por un punto, pero al menos tuvo la satisfacción de anotarle a Boca Juniors, que a la postre se coronaría campeón del torneo, en la recordada goleada 3-0 conseguida por el ‘Papá'. Sin embargo, su participación en la competencia pudo haber sido muy distinta si hubiera aceptado la propuesta que Alianza Lima le hizo para esa misma temporada.

En una entrevista con el portal Hablando Fútbol, ‘Frodo’ reveló que el club blanquiazul lo tentó en aquella oportunidad, aunque la respuesta que le dieron cuando solicitó un incremento en su sueldo lo terminó por desanimar.

“En enero del 2007 la dirigencia de Alianza se contacta conmigo. Yo quería regresar a Lima porque en Alianza, la 'U' y Cristal tienes más protagonismo. Mi representante me dijo que la propuesta de Cienciano era igual, entonces le dije que hable con la gente de Alianza para que me paguen 500 o 1.000 dólares más", narró.

“(Pero) dicen algo, con lo cual me quedo y decido no ir: ‘Dile a Miguel que va a estar en Alianza, qué más puede pedir’. Y dije 'ok, me quedo, no voy”, explicó, para luego resaltar la diferencia entre las campañas del cuadro limeño y el de Cusco.

“Ese año le hago un gol a Boca y Alianza hace cero puntos en Copa Libertadores”, recordó. Momentos después respondió afirmativamente cuando el entrevistador sugirió que se había salvado de estar en ese plantel.

Miguel Ángel Torres, de 38 años, se retiró en el 2016 en Atlético Torino. El exfutbolista consiguió tres títulos de Primera División con Universitario, además de un Torneo Apertura y Clausura con Cienciano.