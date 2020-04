Leao Butrón sorprendió a propios y extraños al revelar que jamás pudo neutralizar el poderío ofensivo del brasileño Eduardo Esidio; futbolista que militó en Universitario de Deportes y Alianza Lima.

“Él me tenía podrido porque me hacía goles en todos los partidos cuando yo jugaba en Cristal, lo sufrí bastante. Le fue muy bien estando en Universitario de Deportes. A nivel internacional me costó mucho enfrentar a Lionel Messi”, confesó Leao Butrón en un ameno diálogo con su hija vía Instagram.

Asimismo, el experimentado portero confesó toda la ayuda que recibió cuando defendía los colores del Sporting Cristal.

“Estoy agradecido con Cristal porque el club me pagó parte de la universidad, parte del colegio, me alimentaba, me pagaba los pasajes. Siento mucho cariño y respeto, sería muy egoísta y tonto no aceptarlo. Siempre pude dejar en todos los equipos, pero al único que no le pude dejar nada es a Cristal y me hubiera gustado que sea diferente”, contó el guardameta de Alianza Lima.

Butrón sobre goles de Herrera: “Parece que pateaba una pelota de ping pong, era muy difícil”

Hace semana y media, Leao Butrón incluyó a Emanuel Herrera en la lista de los delanteros que más dolores de cabeza le ocasionaron en su carrera.

“Esidio, Waldir Sáenz, el ‘Checho’ Ibarra y Emanuel Herrera me han tenido loco a lo largo de mi carrera, son de los que más me han anotado. Este último parecía que pateaba una pelota de ping pong, era muy difícil agarrarla”, declaró para Movistar Deportes.