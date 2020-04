Joazhiño Arroé estalla por jugadoras de la ‘U’ despedidas: “Cada vez odio más este virus”

El jugador de Alianza Lima Joazhiño Arroé usó sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad a las futbolistas de Universitario de Deportes, quienes un día antes fueron desvinculadas laboralmente del club.

“Mi solidaridad con las futbolistas que se quedaron sin trabajo. Qué desgracia toda esta situación, esto golpea a todos, unos más que a otros lamentablemente e injustamente. Cada vez odio más a este virus. Que Dios brinde fortaleza y sostén”, dijo Arroé en su cuenta de Twitter.

Como se sabe, Universitario decidió prescindir de personal que ‘no sea estrictamente necesario’ debido a la crisis económica generada por la paralización del fútbol en el país tras la pandemia de coronavirus.

“Lamento informar a todos los hinchas que nos han acompañado todo el 2019 rumbo al título nacional que dentro de las personas que han sido desvinculadas del club somos nosotras las jugadoras de Universitario. Gracias a todos por su apoyo, son decisiones que tal vez no ven más allá de cada futbolista, pero se entiende porque tenemos una situación difícil de la COVID-19 que afrontar, y el ingreso del club se ha visto afectado por esta pandemia", manifestó Cindy Novoa, figura del equipo campeón de Universitario el año pasado.

"Lo lamentamos, ya que muchas de nosotras teníamos ese único ingreso por parte del club. Es una situación difícil, pero dentro de todo esto, agradezco a Universitario. Y a todos ustedes. Esperamos volver más fuertes”, añadió.

Por su lado, esta no es la primera vez que Joazhiño Arroé manifiesta su rabia a través de su Twitter por la situación que se vive en el país. “Qué tristeza siento. Un estadio vacío sin nadie que grite un gol, gente muriéndose por el virus, gente que no tiene que comer y desespera, gente irresponsable que impide que esto acabe. El mundo ha cambiado y no nos damos cuenta”, señaló días atrás.