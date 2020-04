Nelinho Quina se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Universitario de Deportes gracias a su ímpetu, garra y regularidad. ‘La Moto’ confía en llegar a la selección peruana si mantiene el buen nivel.

“Hay que acordarse que cuando llegué muchos dudaban de mi contratación, pero yo nunca salí a hablar porque sé lo que valgo; no me creo más ni menos que nadie, pero sé el porqué volví a Universitario", inició Quina en entrevista con Diario Líbero.

Nelinho Quina es sinónimo de seguridad en la defensa. El actual futbolista de Universitario de Deportes ha destacado en el torneo peruano y Ricardo Gareca viene haciendo el seguimiento respectivo de su rendimiento.

El jugador de Universitario de Deportes acepta que evidentemente piensa en llegar a la selección peruana, pero que no se desespera por ello y prefiere enfocarse en lo que pueda demostrar dentro de la cancha para que Ricardo Gareca lo convoque.

“Puedo escuchar muchos elogios, pero no pierdo la cabeza, soy una persona grande, no me marea. Sé que si sigo haciendo las cosas bien en mi club será mucho más fácil o mi nombre se va a escuchar más en la Videna. Las cosas llegan cuando tienen que llegar”, aseguró Quina.

Sobre Gregorio Pérez, Quina solo tuvo palabras positivas. “Te habla de la vida, te dice cosas de la familia”, explicó el defensor de Universitario de Deportes, rescatando la calidad humana del entrenador uruguayo.