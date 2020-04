Roberto Mosquera: “Cristal cometió un error histórico al sacarme en 2013″

Roberto Mosquera es uno de los entrenadores peruanos más exitosos en los últimos tiempos. Tras ser campeón con Binacional en el 2019, retornó a Sporting Cristal para sacarlo del momento que vive en la Liga 1 del fútbol peruano.

‘La Mosca’ opinó sobre dos decisiones que tomó Sporting Cristal y que él considera errores históricos. "El primero fue sacar a Markarián, luego de ser campeón nacional y sub campeón de la Copa Libertadores. El otro es cuando me sacan en el 2013, eso fue falta de gratitud. Porque, en el 2012 campeonamos de forma brillante, pero a ellos (los dirigentes) no les gustó”, confesó Mosquera para 7novenos.

Mosquera aseguró que se moría de ganas de dirigir a la selección de Bolivia, pero que ya tenía un compromiso con Royal Pari. “Soy un hombre de principios. Por ejemplo, cuando le di mi palabra a Sporting Cristal me llamó The Strongest”, explicó el técnico celeste.

El entrenador campeón del fútbol peruano narró que la temporada pasada cometieron un error grave con Emanuel Herrera, porque ante una lesión tan complicada como la que padeció no podía irse 30 días de vacaciones. El delantero perdió días de recuperación, de acuerdo a Roberto Mosquera, quien dijo que encontró a un jugador de un solo pie.

PUEDES VER Manuel Barreto tendría el perfil para ocupar el lugar de Nolberto Solano en la selección peruana

Sobre Carlos Cabello, Mosquera indicó que es un jugador que puede cumplir de lateral o volante por derecha. “No es el mismo del año pasado por que hay una hinchada que te exige”, manifiesto el técnico de Sporting Cristal.