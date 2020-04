Días atrás, Erick Delgado expresó la decepción que le generó Roberto Mosquera por supuestamente no intervenir en su salida de Sporting Cristal el 2013, cuando el entrenador se encontraba a cargo de los rimenses.

“No es mala interpretación de mis palabras. Si Mosquera en ese momento hubiera matado por mí, yo hubiera sido el arquero. Yo creo que Roberto, debido a que era su primer año en Cristal, dijo: ‘Si ustedes quieren traer a alguien nuevo para reforzar el arco, yo no pondré mi cargo a disposición’. Es mi apreciación”, indicó el portero de Cantolao a Gol Perú.

Sin embargo, Roberto Mosquera aseguró que la partida de Erick Delgado fue decisión de la entonces dirigencia del club ‘celeste’, pese a que el estratega había pedido que se mantenga en el equipo.

“Yo sí maté por Erick Delgado, lo que pasa es que él no se enteró, no lo conversamos nunca. Yo le dije a los dirigentes que no deben dejar ir al mejor Erick de su carrera. No me querían a mi…”, enfatizó el ex DT de Jorge Wilstermann y Royal Pari de Bolivia.

Además, Roberto Mosquera explicó que el ‘Loco’ no fue el único que se fue de las filas de Sporting Cristal en ese año, pues junto a él había una lista de jugadores que dejaron los colores del equipo del Rímac.

“Nunca estuve de acuerdo, pero la directiva desarmó el equipo porque no me quería. Se fueron Yotún, Advíncula, Leandro Franco, Mariño, Rengifo... me querían sacar a mi”, sentenció.