Técnico de Sport Boys reveló que extraña recibir insultos de los hinchas

A pesar de encontrarse fuera del Perú, Marcelo Vivas sigue atesorando en la memoria los momentos que solía vivir en nuestro país como entrenador de Sport Boys. El uruguayo, actualmente en Argentina, brindó una entrevista para el canal oficial del periodista Jorge Solari en la que realizó una insólita confesión respecto a la interacción que tenía con la hinchada durante un partido de la Liga 1.

“Se extraña, que si hay 10 mil personas, mil me estén put... y que el resto me esté diciendo qué cambio tengo que hacer, que cuando salgo de la cancha me acompañen los chicos más jóvenes a la conferencia de prensa. De verdad que se extraña muchísimo”, afirmó el estratega charrúa.

Respecto a los entrenamientos con el plantel rosado, Vivas reveló que los miembros de su comando técnico vienen trabajando con los jugadores por medio de videollamadas, con las cuales monitorean el proceso. Además, aseguró que sus dirigidos reciben grabaciones de sus jugadas para que realicen su propia evaluación individual.

Sin embargo, apuntó que para un adecuado regreso a las canchas sería necesario un periodo extra de preparación. “Creo que tenemos que hacer una minipretemporada de tres a cuatro semanas como mínimo, espero que las autoridades no extiendan el torneo apenas lleguemos”, expresó.

El último partido jugado por Sport Boys antes de la suspensión del torneo fue la derrota contra Binacional por 3-1, resultado que lo dejó en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 8 puntos. Hasta el momento, la ‘Misilera’ acumula dos partidos ganados e igual cantidad de duelos perdidos y empatados.