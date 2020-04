Toni Kukoc arremete contra documental de Michael Jordan

The last dance, documental estrenado en Netflix que retrata la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls en la NBA, se estrenó con gran éxito de audiencia. La serie, que ya lleva dos capítulos emitidos tiene como gran protagonista al que es considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan.

Miles de fanáticos alrededor del mundo pudieron ver imágenes nunca antes vistas del inicio de la última temporada triunfal de Jordan, Pippen, Rodman y compañía. Sin embargo, la serie también ha recibido críticas y las más notoria es la del exjugador de los Chicago Bulls, y compañero de Jordan, Toni Kukoc.

En una entrevista para la cadena NBC, el exbasquetbolista croata indicó que “espero que los próximos capítulos se centren más en la parte triunfal de la temporada 1997-98”, ya que considera que la producción se ha inclinado por mostrar más los problemas que tuvo que afrontar el equipo.

“Lo importante es que lo que resta de documental sea más brillante y se centren en los éxitos que conseguimos, no en señalar a culpables o en buscar respuestas a por qué no ganaron ocho o 10 campeonatos”, agregó, aclarando que no existía molestia entre los fans de los Bulls. “La gente fue feliz y no estaba disgustada”, aseguró.

Kukoc también se refirió a dos de los temas más comentados de los primeros episodios. Primero, recordó a Scottie Pippen, que aparece en la serie como un jugador muy infravalorado pese a ser el compañero perfecto para Jordan.

“Fue el mejor compañero de equipo. Me encantó la forma en que se acercaba a los partidos: desinteresado, dispuesto a sacrificarse por el bien del equipo. Me ayudó mucho”, explicó el croata sobre Pippen.

Por otro lado, defendió el accionar del manager Jerry Krause, a quien se acusa de frenar el crecimiento de los Bulls tras pedir la salida del director técnico Phil Jackson después de la temporada 1997-98. “Fue el manager general de un equipo que ganó seis anillos. Dime cinco personas que hayan conseguido lo mismo en el mundo”.