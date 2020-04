Una de las etapas más exitosas de la selección de Colombia en los últimos años escondía un gran malestar por parte de los jugadores que poca gente fuera de la esfera del equipo sabía. Luego de varios años de dejar el cargo de director técnico, José Néstor Pekerman se ha convertido en el blanco de múltiples críticas por parte de futbolistas que vistieron la camiseta ‘cafetera’ en esa era.

La renombrada revista ‘Marca’ se encargó de recabar las declaraciones que varios jugadores colombianos dieron en torno a la gestión de Pékerman, la misma que llevó a la selección colombiana a alcanzar su mejor puesto en una Copa del Mundo (Brasil 2014).

Carlos Bacca señaló que Pékerman nunca le dio la confianza de ser alternativa para Falcao y Jackson Martínez. “Recuerdo que cuando iba a comenzar el Mundial de 2014 yo estuve de titular dos días antes y en una práctica de fútbol me sacaron a mí y metieron a Ibarbo. Eso me dolió bastante”.

También recordó cuando le dieron su lugar a Juan Cuadrado en aquella cita mundialista. “Contra Japón yo era el titular, cuando estábamos entrenando y la noche antes del partido el profe me llamó a su habitación, casi a la una de la mañana y me dijo que iba a jugar Cuadrado. Fue un momento duro, me dolió”, asegura.

Por su parte, Jackson Martínez comparó el proceso de Pékerman con el de Queiroz, indicando que el portugués sí hace uso de jugadores que están en buen momento. “Me alegra mucho este cambio que se está dando. Realmente veo que se le está dando la oportunidad a los que están bien, antes eso no pasaba, los que estaban bien no eran llamados, ahora los que están bien, están jugando y el fútbol colombiano si sigue como va, va a tener por dar mucho más”, aseguró.

Similar opinión tiene Macnelly Torres, quien recordó que quedó fuera de la nómina que fue al Mundial. ''Todavía no encuentro la explicación de por qué me dejaron por fuera del Mundial. La verdad yo hice todos los méritos. Entre todos los 23 jugadores había múltiples circunstancias, al final terminaron yendo jugadores que nunca estuvieron en convocatoria, nunca fueron importantes en Eliminatorias", aseguró.

Más radical fue Edwin Cardona, quien tildó de injusta la manera en que Pékerman manejaba las convocatorias. “No es posible que se lesione un jugador, vos estás en el proceso cuatro años y llamen a uno que ni siquiera ha ido a la primera convocatoria”.