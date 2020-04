En medio de la cuarentena, los futbolistas vienen realizando transmisiones en vivo por Instagram para mantenerse en contacto con sus seguidores. En esta oportunidad, Jefferson habló con el ‘Chino’ Take, personaje muy ligado a la ‘Foquita’ y Paolo Guerrero. En dicha charla, el atacante del Lokomotiv Moscú contó sobre su pase frustrado al Wolfsburg de Alemania.

En marzo de 2011, Jefferson Farfán aún pertenecía al Schalke 04, sin embargo, era conocida su mala relación con el entrenador Felix Magath, por lo que le pidió a Raúl González, su representante, que le busque un nuevo club. Tiempo después, le encontraron uno: el Wolfsburg.

“Agarras tu maleta y viajas a Wolfsburg para que firmes tu contrato”, empezó contando Jefferson Farfán sobre las palabras de su representante. Sin embargo, tras un partido con el Schalke 04, un compañero le advirtió que el entrenador Magath iba a firmar por los ‘Lobos’.

El jugador de la selección peruana se encontraba a punto de emprender su vuelo para firmar por su nuevo club, sin embargo, le volvieron a contar sobre la noticia. “Ya estaba en el aeropuerto y me confirmaron que Magath firmó por el Wolfsburg. Entonces, no viajé, me regresé”.

Tras no presentarse en el club, los dirigentes del Wolfsburgo llamaron a Farfán para que dé sus explicaciones, por lo que respondió: ""Disculpen pero yo no puedo. Con ese entrenador yo he tenido muchos problemas". Finalmente la ‘Foquita’ se quedó en el Schalke 04, donde alcanzó las semifinales de la Champions League y la Copa Alemana.