Esta es la situación en la que se encuentran los equipos del sur por el COVID-19

El Asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del país, Jhonny Baldomino, ofreció un breve panorama de la situación en la que se encuentran los clubes del sur durante estos días de cuarentena por el COVID-19.

En primer lugar, tuvo palabras de elogio para el FBC Melgar. “El plantel no tiene ningún problema porque les están cumpliendo todo lo que contractualmente se acordó a inicios de año. Inclusive les han adelantado algunos premios de la Copa Sudamericana. Esto no quiere decir que más adelante no pueda haber alguna dificultad”, refirió el abogado de los futbolistas.

Sobre el club mistiano, dijo también que están trabajando bastante bien y que eso se refleja en los buenos campeonatos y estando siempre en torneos internacionales. “Esperemos que con ese buen trabajo empiecen a salir mejores jugadores como los hermanos Neyra o Ysrael Zúñiga”.

El campeón

Sobre Binacional, confirmó que los jugadores están gozando de vacaciones pagadas hasta el 16 de mayo. Hubo un requerimiento de la directiva para el recorte de sueldos, pero no aceptaron. “Los futbolistas tienen vacaciones pero como no las utilizan en el año se les paga como si fueran truncas. En este caso, en Binacional sí las tienen”, explicó. Luego de las vacaciones, se conversará otra vez sobre posibles descuentos.

Equipos del Cusco

Baldomino informó que la situación de Cienciano es complicada porque aún no ha cumplido con el pago de salarios de marzo y convenios suscritos con la agremiación por deudas pasadas. “El club les hizo una propuesta a los jugadores y estos la están evaluando. Ahí el tema está un poco más complicado porque Cienciano también está en un proceso concursal y podría tener inconvenientes con sus acreedores”.

Cusco FC es otro de los clubes que a la fecha no tiene problemas. “Los jugadores me han comentado que les han cumplido bien con todo y que a la fecha están tranquilos y trabajando como se debe en sus casas. Hay que resaltar que los jugadores siguen trabajando, los de todos los clubes”.

El representante de la agremiación de futbolistas fue enfático en señalar que el panorama sobre la situación económica de cada club puede cambiar con el paso de los meses y los días.