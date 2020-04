Money in the Bank 2020: fecha, horarios y cómo ver online el evento de la WWE

La WWE continuará con la presentación de sus shows en vivo, esta vez de forma digital debido al contexto del coronavirus. Luego del éxito rotundo del WrestleMania 36, la pandemia ya no es impedimento para que llegue el momento esperado por muchos: el Money in the Bank 2020.

La edición será el próximo domingo 10 de mayo. El Money in the Bank es un contrato en un maletín que permite a los ganadores luchar por el cinturón que deseen, en el momento que quieran. Así, se convierte en la segunda oportunidad importante luego de ganar el Royal Rumble.

El combate de lucha libre iniciará en los primeros pisos de la torre Titán y los participantes tendrán que ir subiendo hasta el más alto, donde se encontrará el anhelado maletín.

Uno de los duelos que ha generado más expectativa es el de Drew McIntyre, quien defenderá su título de la WWE ante Seth Rollins. Lo mismo pasará con Braun Stroman, quien atesorará su título universal ante Bray Wyatt.

Este año las luchas de #MITB serán muy diferentes a como las habíamos visto antes‼🧰👤https://t.co/5UPRgbRo5i — WWE Español (@wweespanol) April 22, 2020

¿Cuándo y dónde será el Money in the Bank 2020?

Money in the Bank 2020 será el próximo 10 de mayo y se llevará a cabo en su edificio central de Stanford, Connecticut.

Money in the Bank 2020: participantes y luchas

A la fecha, los duelos confirmados son los siguientes:

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. Dos participantes por anunciar

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino

Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Dos participantes por anunciar

Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina

¿A qué hora será la transmisión en Perú?

En Perú, el Money in te Bank 2020 de la WWE iniciará a las 7:00 p.m. el próximo domingo 10 de mayo.

Horarios del Money in the Bank por país

Colombia 7.00 p. m.

Bolivia 8.00 p. m.

Venezuela 8.00 p. m.

Argentina 9.00 p. m.

Chile 8.00 p. m.

México 7.00 p. m.

Perú 7.00 p. m.

Ecuador 7.00 p. m.

Paraguay 8.00 p. m.

Uruguay 9.00 p. m.

Brasil 9.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Money In The Bank 2020?

Podrás disfrutar del evento a través de la página web de la WWE Network, previo pago de una suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción de un mes gratuito si te registras por primera vez. Además, si estás en Latinoamérica, podrás sintonizarlo en Fox Action.