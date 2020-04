Valverde se rinde ante Messi: “Entrenar con él no se compara con nada”

Su paso por el primer equipo del Barcelona dejó huella en Ernesto Valverde, pues el técnico no dudó en recordar sus mejores momentos en el vestuario ‘azulgrana’, sobre todo cuando compartió con Lionel Messi, a quien no dudó en elogiar por su técnica y profesionalismo.

“Entrenar con él no se puede comparar con nada. Si verle jugar de lejos impresiona, de cerca aún más. Es muy difícil decirle a Lionel Messi si has visto a este u otro cuando él está haciendo una cosa en el entrenamiento, algo que ni siquiera has visto tú", señaló Valverde en una charla por videoconferencia organizada por Federación Vasca de Fútbol moderada por Mikel Etxarri en la que participó junto a Xabier Azkargorta, Aitor Karanka y Roberto Olabe.

Ernesto Valverde se refirió a Lionel Messi con elogios.

Ernesto Valverde fue cesado del banco del ‘Barza’ en enero después de dos temporadas y medias al frente del plantel, por lo que conoce muy bien al, para muchos, mejor jugador del mundo. “Es un futbolista fácil de entrar y con un gran impulso con respecto al grupo porque tiene una gran ambición por ganar”, detalló el DT.

El estratega de 56 años aseguró que dicha actitud contagia a sus compañeros, lo cual lo convierte en pieza clave para que el Barcelona haya conseguido grandes logros. “Eso hace que sienta una gran obligación con el club y con el juego, obliga a todos a estar a un nivel altísimo”, agregó.

Finalmente, Valverde comparó el juego actual con el de su época como futbolista, cree que “el fútbol ha evolucionado una barbaridad” porque la “diferencia de ritmo altísima” y se juega con “más en conjunto y con superior precisión”.