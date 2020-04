Los aficionados al fútbol eligieron a “los 25 mejores futbolistas de los últimos 25 años”. La revista británica Four Four Two realizó una encuesta abierta en redes sociales para que sus lectores elijan a los jugadores más destacados. Esta nómina es liderada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en primer y segundo respectivamente. Mientras que Zinedine Zidane, Ronaldo y Ronaldinho fueron ubicados en los siguientes escaños.

El medio deportivo en mención destacó la elección del ’10′ del Barcelona, resaltando su labor en el cuadro ‘azulgrana’. “Ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. Messi ha marcado 603 goles en 687 juegos para el Barcelona, ​​pero esas estadísticas siempre se sienten un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia. No solo un anotador de goles, no solo un creador de oportunidades y no solo un pasador y regate de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más”.

Los elogios tampoco le hicieron falta al '7′ de la Juventus. “En más de una ocasión en los últimos años, han opinado que la carrera de Cristiano Ronaldo está a punto de terminar. En cambio, sigue confundiendo a las expectativas y continúa como uno de los mejores jugadores del mundo a los 34 años”, apuntaron en la revista.

Sobre Zidane, quien culminó en tercer lugar en las votaciones, se destacaron sus “dones notables como jugador”, en su paso por la selección de Francia, Juventus y Real Madrid. Mientras que el top 5 es cerrado con Ronaldo y Ronaldinho, brasileños que brillaron en la Liga Santander, Serie A y con la ‘Verdeamarelha’.

A continuación, te compartimos la lista completa de los 25 mejores jugadores de los últimos 25 años:

1) Lionel Messi

2) Cristiano Ronaldo

3) Zinedine Zidane

4) Ronaldo

5) Ronaldinho

6) Thierry Henry

7) Xavi

8) Andrés Iniesta

9) Paolo Maldini

10) Roberto Baggio

11) Rivaldo

12) Fabio Cannavaro

13) Ryan Giggs

14) Kaka

15) Wayne Rooney

16) Luis Figo

17) Gabriel Batistuta

18) Eric Cantona

19) Luka Modric

20) Sergio Busquets

21) Raúl

22) Paul Scholes

23) Romario

24) Sergio Ramos

25) Gianluigi Buffon