Claudio Pizarro: “Mi representante me mostró una hoja con 5 equipos, uno de ellos el Real Madrid”

Claudio Pizarro pudo elegir jugar en el Real Madrid, pero su corazón decidió fichar por el Bayern Múnich. El ‘Bombardero de Andes’ confesó que años atrás le llegó una opción del club madrileño, pero después de analizar el panorama se inclinó por seguir en la Bundesliga.

“A los 22 o 23 años, cuando terminaba contrato con Werder Bremen, me fui de vacaciones. Al regreso me reuní con mi representante que me mostró un papel con 5 equipos, uno de ellos fue el Real Madrid”, contó el experimentado delantero en una entrevista vía Instagram con Daniela Butrón, hija del golero de Alianza Lima.

El atacante de 41 años de edad manifestó que al final decidió irse al Bayern Múnich. ¿Las razones? Según cuenta Pizarro “la oferta económica fue mejor y el mercado (Bundesliga) ya lo conocía”.

“El Real Madrid tenía varias figuras y sentí que iba a jugar poco”, continuó el ’14′ del Werder Bremen. El excapitán de la selección peruana no se mostró arrepentido de su decisión y siente que fue la mejor opción.

Recordemos que Pizarro migró al fútbol europeo en 1999 luego de una buena campaña con Alianza Lima. Werder Bremen fue el primer club que le abrió las puertas del fútbol del ‘Viejo Continente’.