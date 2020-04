Adán Balbín vivió su mejor época como futbolista entre los años 2010 y 2016. En este periodo, el mediocampista conquistó dos títulos nacionales y alcanzó el tercer lugar en la Copa América del 2011 con la selección peruana. Durante su etapa en la ‘Blanquirroja’, compartió vestuario con figuras como Paolo Guerrero y Claudio Pizarro, con quien le sucedió una curiosa anécdota.

El jugador de 33 años revivió dicho suceso, así como varios que le ocurrieron en los primeros años de su carrera, en una entrevista con el diario Líbero, conversación en la que también expresó su postura respecto a un posible descuento en el salario de los futbolistas por parte del Sport Boys, su actual club.

Balbín relató de la siguiente forma el episodio vivido con el ‘Bombardero’: “Recuerdo que el profe Markarián me dijo con muchos días de anticipación que jugaría de titular ante Uruguay y Claudio Pizarro se me acercó a decirme ‘espero que no le tengas miedo a los uruguayos’. Yo sonreí y le dije que no. Después ya sabemos lo que ocurrió. Farfán, Zambrano, el mismo Pizarro y Ramírez se perdieron esta Copa América”.

Consultado sobre la poca fortuna del proceso que lideró el ‘Mago’ en las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014, el exjugador de Universitario consideró que las lesiones de varios integrantes de la selección llevaron al uruguayo a realizar cambios obligados en el esquema, lo que perjudicó la idea de juego que existía.

“El replanteamiento le pasó factura. Habíamos formado un buen grupo en la Copa América pese a los lesionados. Estábamos más tiempo juntos, unidos. En cambio para las Eliminatorias el profe tuvo que rearmar el equipo con Pizarro, Farfán y demás. Totalmente distinto. Nos costó afianzarnos y conocernos en todo el proceso”, opinó.

Balbín se opone al recorte de sueldo en Sport Boys

En otro momento, el huaralino habló sobre su actualidad en el cuadro rosado, donde manifestó sentirse cómodo jugando como defensa, pero se mostró en contra de una eventual reducción en el salario del plantel.

“No aplica, porque un equipo de fútbol sigue recibiendo ingresos por televisión, que cubren el 70 % de su planilla. Los clubes que están aplicando esta norma se quieren aprovechar del momento. Aparte en este tiempo no hay hay gastos. Por lo tanto hay forma que nos apliquen la suspensiones de labores”, aseguró.

Finalmente, reveló que se está preparando para ser DT luego de su retiro. “Estoy terminando de estudiar el curso de entrenador de menores. Ojalá pueda retirarme en el Boys y después aportar en menores o en las mayores en el club”, concluyó.