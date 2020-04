Por: Gary Huamán

Pese a que perdieron la final ante Binacional, Adrián Balboa se siente campeón. Su apodo es ‘Rocky’ y no solo por la película de Sylvester Stallone, sino porque también pega fuera de la cancha. Cree que los jueces influyeron en el resultado final y no le importa lo que sus compañeros hagan fuera de la cancha, siempre y cuando rindan dentro de ella.

¿En qué etapa de tu vida te ponen el apodo “Rocky”?

Por el apellido Balboa, era claro que era por eso. Me lo decían en el barrio y cuando debuté, los relatores también me llamaban así y ya se me ha pegado ese apodo.

En Uruguay, los futbolistas parten al exterior a temprana edad, en tu caso pasaste a Grecia pero regresaste a Sudamérica rápido, ¿te imaginaste jugar en Perú?

Sinceramente nunca me imagino jugar en algún lado. Dejo que el deporte me lleve a donde sea. Cuando sonó lo de Perú, nunca lo dudé. Más aún cuando te llama un equipo como Alianza Lima, además, a Pablo no se le dice que no.

En 2013 estuviste en el Panathinaikos de Grecia…

Fue una experiencia muy grande. Hace seis meses debutaba en primera y luego pasé a un grande de Europa, fue complicado al inicio. Si bien lo disfruté, fue un cambio total en mi vida. Necesitaba madurar, no en lo futbolístico, sino que no tenía la personalidad para afrontar lo que jugábamos.

Hace días le pediste su camiseta a Guerrero por Instagram, ¿te identificas con él y su estilo de juego?

Siempre me gustó su característica de juego. Lo he mirado a él como a otros delanteros. Me gusta mucho su estilo, trato de mirarlo para siempre aprender.

En Uruguay, ¿quiénes son tus referentes?

Suárez y Cavani, creo que han demostrado los últimos diez años que están entre los mejores nueve del mundo. Sobre todo Suárez, me encanta su estilo de juego.

El año pasado marcaste varios goles, sin embargo esta temporada no has podido hacerlo, ¿te afecta en lo personal?

No, obviamente que siendo delantero es bonito hacer goles y sé bien que este año no he podido porque también el grupo no está jugando como el año pasado. No hemos tenido muchas chances de gol, creo que no es problema mío, por ese lado estoy un poco más tranquilo.

Tu compañero Federico Rodríguez viene siendo cuestionado por el gol fallado ante Binacional, ¿crees que le está afectando?

Desde que llegamos, ‘Fede’ es el que hace más goles. La gente tiene que reconocer que es el goleador del equipo. Sinceramente los minutos que jugó los hizo de buena forma y no pienso en lo que dice el resto.

Cuéntame un poco más de la final, ¿sientes que les jugaron en contra?

No fuimos porque, bueno, así es el fútbol. Sigo pensando que los jueces se equivocaron y es difícil jugar en Juliaca. Igual demostramos que merecimos salir campeones nosotros. Estuvimos a un gol del alargue, si lo conseguíamos estaba convencido de que lo ganábamos pero creo que perdimos con dignidad.

¿Cómo tomaste el tema de la indisciplina de tus compañeros? ¿Es la primera vez que pasa esto?

Es la primera vez porque en Perú lo toman como un delito, como que está mal pero pasa en todos los países, solo que afuera no los filman a los jugadores. Por ejemplo, si un jugador de Peñarol sale con su chica, nadie le hace problema. Ahora recuerdo un ‘ampay’ de Carlos y Jean, quienes salieron después de haber ganado y al día siguiente teníamos libre. Creo que no estaban haciendo nada malo. A mí, sinceramente, no me molesta para nada cómo llevan su vida mis compañeros. En Europa los jugadores toman y fuman con el entrenador, creo que nos tendrían que juzgar por lo que hacemos dentro de la cancha.

¿Por qué crees que Pablo decidió renunciar a Alianza Lima?

Creo que se dio cuenta de que no se sentía cómodo con los malos resultados. No es culpa de Pablo, somos adultos y conscientes, sabemos que la culpa siempre es del jugador. Vinieron muchos chicos nuevos y nos faltó adaptarnos como equipo porque la verdad con Bengoechea teníamos una excelente relación. Hay que aclarar que nunca hubo un problema en la interna. Sigo pensando que tenemos el mejor equipo del Perú

Mario Salas es el nuevo entrenador, ¿les ha hablado de lo que quiere en la cancha?

No, simplemente nos mostró videos de cómo entrenaba. Conmigo se reunió dos veces, la primera solos los dos y la segunda, con todos los delanteros. Ahí nos explicó cómo le gusta trabajar. Lo demás será cuando estemos todos juntos.

¿Con qué club de Uruguay podrías comparar a Alianza Lima?

Con Peñarol, porque es como más pueblo, es un equipo grande y la gente siempre acompaña