WWE: Día, hora, canal y cartelera del Money in the Bank 2020

WWE decidió no detenerse en estos tiempos de coronavirus, donde un gran número de países se encuentran en cuarentena para evitar el incremento de casos. Este último mes se desarrolló WrestleMania 36, sin público desde el Performance Center de Orlando, Florida y los demás shows de RAW y SmackDown también se hicieron en el mismo lugar.

Sin embargo, el próximo evento PPV se llevará a cabo en el Titan Towers de Stamford, estado de Connecticut el siguiente domingo 10 de mayo. El MITB es de los más esperados por los fanáticos, pero esta vez tampoco podrán asistir por precaución a la COVID-19. La cartelera ya está casi completa, pero podría haber algunos cambios y sorpresas.

Si la ‘Vitrina de los Inmortales’ fue el inicio de nuevos reinados, el ‘Dinero en el banco’ podría abrir nuevos feudos y caminos para otros. Los que se queden con el maletín tendrán medio cinturón asegurado, sea para la división masculina o femenina, ya que podrán canjearlo en cualquiera momento.

Por otro lado, desde que Drew McIntyre despojó del campeonato mundial a Brock Lesnar no ha tenido descanso, pues El Big Show, Andrade y otros más no han dejado de atormentarlo. Con el que tuvo un duelo aparte fue con Seth Rollins y es a quién se enfrentará en el próximo evento estelar de la WWE.

Bayley la tendrá muy difícil a la hora de chocar con Tamina, quien se hizo con una oportunidad al título de mujeres al vencer a Sasha Banks el viernes pasado. La ‘Jefa’ no está nada contenta con su amiga debido a los últimos acontecimientos tras WrestleMania y podría entrar en el combate de escaleras si mañana viernes gana a Lacey Evans.

Este año las luchas de #MITB serán muy diferentes a como las habíamos visto antes‼🧰👤https://t.co/5UPRgbRo5i — WWE Español (@wweespanol) April 22, 2020

La lucha femenil hasta el momento está conformada por Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, la ganadora entre Evans y Sasha; y una retadora más que aún no se sabe su nombre. Con respecto a la batalla de hombres, los que lucharán son Daniel Bryan, Rey Mysterio, Aleister Black, Apollo Crewss, el vencedor de Drew Gulak vs. King Corbin y un participante más.

Otro duelo que estará de temer será el que protagonizarán Braun Strowman y Bray Wyatt. Antes amigos y hasta familia; hoy enemigos, dejarán todo en el ring por el Campeonato Universal. El ‘Monstruo entre hombres’ derrotó a Goldberg hace algunas semanas y tampoco ha podido estar en paz porque Nakamura lo retó y ‘El Demonio’ ha tratado de enloquecerlo.

WWE WWE Money in the Bank 2020: Cartelera

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

- Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. Dos participantes por anunciar

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino

- Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Dos participantes por anunciar

Campeonato de WWE

- Drew McIntyre vs. Seth Rollins

Campeonato Universal de WWE

- Braun Strowman vs. Bray Wyatt

Campeonato de Mujeres de SmackDown

- Bayley vs. Tamina