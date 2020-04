Gianfranco Chávez es uno de los futbolistas de Sporting Cristal con mayor proyección. El defensor central ha demostrado que tiene capacidad para llegar al nivel más alto como su ídolo Sergio Ramos.

El defensor de Sporting Cristal habló con GolPerú sobre los entrenamientos pese a la cuarentena. “Entrenamos lunes, miércoles, viernes y sábado, y luego descansamos. Los martes nos envían los trabajos para trabajar en casa”, informó Gianfranco Chávez.

El jugador rescató que el club les ha enviado equipos para entrenar. "Tengo espacio en mi casa para trabajar y un minigimnasio. Todos los lunes enviamos fotos para que nos midan los pliegues y la grasa”, agregó el central de Sporting Cristal.

Saliendo de la coyuntura, Gianfranco Chávez indicó que le gustan las ligas de Brasil y Argentina. "La brasileña es más competitiva. En Europa me gustaría jugar en Inglaterra”, puntualizó.

Al ser consultado sobre un referente, el jugador de 21 años puso a Sergio Ramos como su ejemplo, pues en el Sevilla jugo en la banda derecha como él comenzó. "Me identifico con él y su juego me gusta. Lo imito para tener cosas positivas. He visto bastantes videos del italiano Franco Baresi desde que tengo 16 años. Es uno de los mejores defensas que vi”, sostuvo Gianfranco Chávez.

"Yo debuté en Cristal con ‘Chemo’. Con Pablo Zegarra y Mario Salas jugué un partido. A mitad del 2018 me fui a Coopsol buscando continuidad. Ahí aprendí a realizar muchas cosas por mi cuenta. El entrenador que me marcó fue (Claudio Vivas) porque me dio la confianza para jugar. Jugué ante Alianza y lo hice bien, y de ahí no me sacó”, concluyó Gianfranco Chávez.