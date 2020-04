Francesco Totti es uno de los jugadores más representativos de la Roma, defendió la camiseta de la ‘Loba’ durante 25 temporadas y nunca se cambió de club. ‘El Gladiador’ recordó su paso por el fútbol y su relación con el máximo ídolo del Napoli, Diego Armando Maradona.

El exfutbolista italiano señaló que inventaron la pelota porque sabían que existiría un Maradona. “Él entraba a la cancha para divertirse, el balón lo buscaba a él y no al revés”, agregó Francesco Totti en conversación con Salvatore Esposito.

Existe una fuerte rivalidad entre los hinchas de Roma y Napoli, equipo de Maradona. Totti contó que cuando jugaba y era capitán de ‘la Loba’ nunca lo recibieron bien, pero que la última vez que fue lo aplaudieron. “Me quedé pasmado. Lo agradeceré siempre porque fue un gesto significativo”, confesó.

“También me aplaudieron cuando volví como dirigente de la Roma y me dijeron que solo fue así con dos personas: conmigo y con Maradona”, explicó un emocionado Francesco Totti, quien también lamentó que no pueda existir una buena relación entre ambas hinchadas pese a que ambos pueblos poseen el mismo carácter.

Sobre el regreso del fútbol sin aficionados, Totti fue tajante: “¿Por qué deberíamos volver a jugar sin las hinchadas o sin poder cambiarse con los compañeros de equipo. ¿Qué fútbol es ese? Es inútil reiniciar por iniciar”.

El exfutbolista de la Roma puntualizó en que la salud viene antes que todo y que está claro que a todos les gustaría que haya deporte, pero en esta crisis por el coronavirus debe ser aplazado.