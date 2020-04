Ribéry: “Me robaron el Balón de Oro para dárselo a Cristiano Ronaldo”

En 2013, el Bayern Múnich arrasó con todo y logró el primer triplete de su historia al ganar la Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania de la mano de Jupp Heynckens. En una sola temporada, los bávaros campeonaron el torneo con seis fechas de antelación y superaron al Borussia Dortmund en la Champions y al Stuttgart en la Copa.

El francés Frank Ribéry fue una de las piezas claves del Bayern Múnich para conquistarlo todo. Su excelente desempeño con goles y asistencias le permitió ser finalista junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el Balón de Oro.

Cuando parecía que ‘Scarface’ se quedaba con el galardón por los títulos levantados, la revista France Football reabrió la votación tras el triplete de ‘CR7’ con Portugal ante Suecia que clasificó al Mundial Brasil 2014. Pese a que quedó tercero con 23,36 % de los votos, por detrás de Lionel Messi (24,72 %) y Cristiano Ronaldo (27,99 %), Ribéry sintió que fue un robo.

“Para mí fue como un robo. Yo lo gané todo con el equipo e individualmente. Cristiano Ronaldo no ganó nada en 2013. No estoy triste, pero es algo que duele en el corazón. No quiero que se me malinterprete, estoy orgulloso de haber estado en el podio. Pero hubiera merecido ese título, todos me dicen que yo debía haberlo ganado”, dijo Ribéry hace dos años al Canal + de Francia.

“Tuve el apoyo de algunos franceses, pero no tuve a todo mi país detrás. Vi con mis propios ojos a gente, a franceses, incluso a entrenadores diciendo: es Cristiano Ronaldo (para el Balón de Oro). ¿Crees que Portugal hubiera querido a Messi o Ribéry? Imposible. No todo el mundo en Francia quería que ganase el Balón de Oro. No creo que pueda ser profeta en mi tierra y menos en nuestro país”, agregó.