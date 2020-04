Iniesta reveló que sufrió de depresión: “Todo se va volviendo nublado o negro”

Andrés Iniesta, quien para muchos es uno de los mejores mediocampistas de la historia, contó una de las etapas más difíciles de su carrera como jugador profesional en un documental basado en su vida, titulado El héroe inesperado.

El exjugador del FC Barcelona quedó en la historia del fútbol español por formar parte del épico equipo ‘azulgrana’ de Pep Guardiola, pero además por ser el hombre que convirtió el gol que le dio a la selección de España su primera y única Copa del Mundo. Aquella conquista en la final del Mundial Sudáfrica 2010, ante Holanda, marcó su vida para siempre.

PUEDES VER El día que Lionel Messi llegó a los 500 goles y enmudeció el Bernabéu

Sin embargo, no todo fue fácil en su vida. Iniesta recordó que, durante una de sus mejores etapas en el Barça, padeció de un cuadro depresivo, y que gracias al apoyo de su familia y del club logró salir adelante. Esos detalles y más se harán públicos en el documental que se estrena este jueves 23 de abril a nivel mundial.

Tráiler del documental del Andrés Iniesta

“La noche que vi que estaba muy mal fue cuando me dijo si se podía acostar al lado mío, a medianoche. Él dormía arriba y nosotros, abajo. Se me cayó el mundo encima”, expresó María Lujan, mamá del mediocampista, quien cuenta la historia del difícil momento que vivió su hijo a los 25 años.

Iniesta contó que el cuadro de depresión que sufrió sucedió en una de las mejores temporadas con el FC Barcelona (2009) y que la muerte de su amigo Dani Jarque fue la que lo terminó de derrumbar.

“Pasan los días, no mejoras, te das cuenta de que no tienes vitalidad, todo se va volviendo nublado o negro. Comencé a entrenar, pero no me sentía bien. La lesión no mejoraba —tuvo una rotura en el aductor de la pierna derecha y jugó infiltrado la definición ante el United—. Y luego lo de Dani Jarque. Fue como un disparo muy potente que me hizo volver a caer abajo porque no estaba bien”, resaltó Andrés Iniesta.

Referencias de El Héroe Inesperado, el documental sobre Andrés Iniesta