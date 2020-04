Con la autoridad que le da su trayectoria en Alianza Lima, por los cuatro títulos nacionales que consiguió, Waldir Saénz habló acerca del presente del club y elementos que han hecho noticia en los últimos meses y no precisamente por temas deportivos.

El goleador histórico del equipo de La Victoria no ocultó la desazón que le genera el comportamiento de Jean Deza, al tener actitudes que lo sacaron del primer equipo y al ser repetitivas podrían terminar con el vínculo que lo une al club.

“Estuviste en Alianza, y no tuviste éxito, tuviste que ir a varios lados, donde no dejaste huella. Te da nuevamente Alianza Lima la oportunidad y la posibilidad de escribir una historia, en un equipo que está mejor que la vez pasada que estuviste, en todos los sentidos... y no aprovecharla, no es problema de Alianza, ya es problema personal”, enfatizó Waldir Saénz en referencia a Jean Deza.

Waldir Sáenz se refirió al presente de Jean Deza en Alianza Lima.

Además, confesó que tiene la esperanza que use el confinamiento obligatorio para meditar al respecto. “Ojalá esta cuarentena lo haya hecho reflexionar a Deza, por el bien de él, por el bien de su familia y su futuro. Porque es un jugador extraordinario", dijo.

En cuanto al resto del plantel de Alianza Lima, ‘Wally’ advirtió que ese tipo de posturas representarán luego lamentos por desaprovechar la oportunidad de lucirse con la camiseta aliancista.

“Hay unos chicos que, creo que no saben la magnitud de cómo es vestir la blanquiazul. Es un club con mucha historia, historia muy rica. Lo otro es que, cuando pase su etapa de futbolista, ahí lo entenderán, en dónde han estado y no lo han aprovechado al máximo”, sentenció.