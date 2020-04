Joazinho Arroé recordó una pelea que tuvo con Wilder Cartagena la temporada pasada en Alianza Lima. El volante creativo del cuadro blanquiazul confesó que discutió “muy fuerte” con el mediocampista de Godoy Cruz de la Superliga Argentina previo a un partido de Copa Libertadores, y que no se hablaron durante un mes y medio.

Arroé, de 27 años, no reveló contra qué equipo se generó el incidente, pero en ese entonces el conjunto de La Victoria integró el grupo A con River Plate argentino, Inter de Porto Alegre brasileño y Palestino chileno donde sumaron un punto. Además, eran dirigidos por el argentino Miguel Ángel Russo, actual técnico de Boca Juniors.

“Discutimos porque a él no le parecía muchas cosas de mí y a mí no me parecían cosas de él. Fue una discusión muy fuerte, en la mesa donde estábamos con Pedro Gallese, Aldair Salazar y José Manzaneda”, contó Arroé a Movistar Deportes.

“Fue dos días antes de un partido de Copa Libertadores. No nos hablamos durante un mes y medio, ni nos saludábamos. Hasta concentrábamos juntos y tuvimos que cambiar de pareja”, agregó el ’10′ de Alianza.

Durante la temporada, Joazinho Arroé y Wilder Cartagena se amistaron y volvieron a entablar la conversación. “Fue gracioso, discutimos horrible. Pero luego ya lo arreglamos y somos buenos amigos, ahora lo extraño”, concluyó.

Joazinho Arroé y Wilder Cartagena compartieron una temporada en Alianza Lima donde lograron el subcampeonato nacional. Arroé se quedó en el club para cumplir un año más de contrato mientras que Cartagena volvió al extranjero para defender los colores del Godoy Cruz argentino.