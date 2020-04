Hans Tarrillo, la joya que tenía Alianza Lima y que hoy busca una nueva oportunidad

Hans Tarrillo fue considerado una de las promesas de Alianza Lima en la temporada 2010. El delantero de 29 años brilló en el Torneo de Promoción y Reservas al marcar nueve goles y fue subido al primer equipo por el entrenador argentino Gustavo Costas junto a André Carrillo, Jack Durán y Carlos Olascuaga.

Sin embargo, ante la falta de oportunidades en Alianza, salió como préstamo a CNI de Iquitos y, tras no llegar a un acuerdo con Cobresol, aceptó la oferta de San Martín hasta su retorno en 2012 al club ‘blanquiazul’, que le ofreció un buen contrato. Un año después, Alianza Lima decidió ‘congelarlo’.

“El 2013 voy a Inti gas en busca de regularidad. Culminado el contrato con los de Ayacucho, volví a Alianza y allí se complicó todo porque quería volver a salir para jugar, pero el club no lo permitió y entonces me quedé congelado, ya que solamente me tuve que limitar a entrenar”, contó Tarrillo a Líbero.

Al salir de Alianza Lima, jugó en Copa Perú hasta el 2018 y el año mientras entrenaba se lesionó la rodilla, fue operado y su recuperación tardó más de lo normal. “Tenía propuestas para jugar en la Segunda, pero no prosperaban y terminaban cayéndose porque no había jugado últimamente. Estaba de malas”, agregó.

Para este 2020, Tarrillo pensó que la suerte iba a estar de su lado, pero la llegada del coronavirus cortó todo. Hoy busca una nueva oportunidad de brillar y alcanzar el nivel con el que se dio a conocer en Alianza Lima.

“Soy consciente de que tomé varias malas decisiones porque confiaba en gente que al final terminó por defraudarme. Tuve empresarios que solo querían lucrar con uno, amigos desleales a los que nunca debí darle la mano y mucho menos mi amistad (…). Pero así es la vida, tienen que pasarte estas cosas para aprender. Ahora estoy más maduro y quiero salir adelante. Quiero volver a jugar y estar en la palestra como lo está haciendo Jack Durán, por ejemplo. Yo me considero un buen delantero, solamente necesito una nueva oportunidad”, concluyó.