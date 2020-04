Alianza Lima no ha tenido un buen inicio del campeonato local e internacional. Perdieron al técnico Pablo Bengoechea y algunos de sus futbolistas se vieron envueltos en escándalos mediáticos por temas de indisciplinas. Esto último le ha parecido una sorpresa a Adrián Balboa, delantero del club ‘blanquiazul’, quien considera que ello sucede también en el extranjero muy a menudo.

‘Rocky’ conversó en exclusiva con La República Deportes, donde se refirió a sus inicios, la final perdida ante Binacional y las indisciplinas de Jean Deza y Carlos Ascues. Para Balboa, lo único importante era llevarse bien con sus compañeros y que rindan dentro de la cancha.

“Es la primera vez que me pasa porque en Perú lo toman como un delito”, empezó ‘Rocky’ Balboa al ser consultado si le había tocado vivir esta situación en sus anteriores equipos. “Esto pasa en todos los países, solo que afuera no los filman a los jugadores", agregó el delantero de Alianza Lima.

“Por ejemplo, si en Uruguay sale un jugador de Peñarol con una chica, nadie le hace problema, solo le cuestionan si es que no rinde dentro de la cancha”, aseveró ‘Rocky’, quien recordó un ‘ampay’ de Carlos y Jean en una discoteca, la misma noche que derrotaron a Deportivo Municipal.

“Ese día habíamos ganado y al otro día teníamos libre. Creo que no estaban haciendo nada malo, entonces creo que la gente a veces es injusta. Además, no se dieron los resultados que queríamos dentro de la cancha y por ese sentido, genera que digan más cosas”, continuó Adrián Balboa.

El delantero de Alianza Lima contó que le resta importancia a este tipo de cosas.“A mí, sinceramente, no me molesta para nada que mis compañeros hagan su vida como la quieran hacer, lo que me importa es llevarme bien con ellos. Entrenan super bien y a la hora de jugar, tratan de dar siempre lo mejor. Que salgan no tiene nada de malo”, finalizó.