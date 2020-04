‘Rocky’ Balboa: “Veo difícil jugar en la selección estando en Alianza, hay otros jugadores en grandes ligas”

Pese a que perdieron la final ante Binacional, Adrián Balboa se siente campeón. Su apodo es ‘Rocky’ y no solo por la película de Sylvester Stallone, sino que también pega fuera de la cancha. Cree que los jueces influyeron en el resultado final y no le importa lo que sus compañeros hagan fuera de la cancha, siempre y cuando rindan dentro de ella.

Llegó a Alianza Lima a mitad del año pasado y, a punta de empuje y goles, se ganó el cariño de los aliancistas. Si bien este año no ha logrado ninguna conquista, no es algo que le quita el sueño, siempre y cuando el equipo juegue mejor. Sabe que tienen las armas necesarias para revertir el mal comienzo del club ‘blanquiazul’ y confía en clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. ‘Rocky’ conversó en exclusiva con La República Deportes.

¿Cómo pasas la cuarentena en Uruguay, te ha afectado en la parte física?

Tranquilo, entrenando. A veces estoy en la casa de mis padres o de mi novia, donde mi suegro se encarga de las compras. En lo físico estoy bien, realizando los trabajos que manda el profe Salas. Trato de tener conciencia porque sé que es por mí.

¿Cómo fue tu inicio en el fútbol? Empezaste en Peñarol…

Jugué desde los 4 años, siempre en el equipo del barrio. Siempre soñé con ser futbolista y desde chico me destacaba. Me pasé a Peñarol cuando terminé la etapa del baby fútbol que es hasta los 13 años acá en Uruguay. Después de 2 años, pasé a un equipo que se llama Cerrito, que fue donde debuté a los 18 años.

En Uruguay, los futbolistas parten al exterior a temprana edad. En tu caso pasaste a Grecia pero regresaste a Sudamérica rápido, ¿te imaginaste jugar en Perú?

Sinceramente nunca me imagino jugar en algún lado. Dejo que el deporte me lleve a donde sea. Cuando sonó lo de Perú, nunca lo dudé. Más aún cuando te llama un equipo como Alianza Lima, además, a Pablo no se le dice que no.

¿Cómo fue tu paso por Argentina y en Chile?

En Argentina el primer año era chico, tenía 22 años. El fútbol argentino era muy competitivo, es muy difícil, otra intensidad. Para la primera temporada que estuve me sentí bien, obviamente un equipo donde peleaba el descenso pero me sentía bien, hice goles. Lamentablemente descendimos y pasé a Patronato, donde salimos con mi compañero, como la mejor dupla del campeonato y la segunda más goleadora.

De ahí me compró Belgrano de Córdoba, estuve 6 meses donde arranqué bien, pero cambiaron de técnicos, yo la verdad estaba cansado del fútbol porque se vive de una manera pasional, es complicado porque quería cambiar de aires. Fui a Chile donde estuve pocos meses y me llamó Pablo, imposible decirle no.

En 2013 estuviste el Panathinaikos de Grecia, cuéntanos un poco más de esa vivencia

Fue una experiencia muy grande. Hace seis meses debutaba en primera y luego pasé a un grande de Europa, fue complicado al inicio. Si bien lo disfruté, fue un cambio total en mi vida. Necesitaba madurar, no en lo futbolístico, sino que no tenía la personalidad para afrontar lo que jugábamos.

Yendo un poco más a tu estilo de juego, ¿prefieres jugar como único punta o con doble nueve en el ataque?

Siempre me gustó jugar con alguien conmigo y que sea nueve de área, para yo poder jugar un poco más libre. Así es como me siento más cómodo. Me gusta ser segundo delantero, no estar fuera del área, pero sí llegar y tener varias chances de gol.

En una transmisión de Instagram le pediste su camiseta a Paolo Guerrero, ¿es porque te identificas con él o lo ves como un referente?

Siempre me gustó su característica de juego. Lo he mirado a él como a otros delanteros. Me gusta mucho su estilo, trato de mirarlo para siempre aprender.

En Uruguay, ¿quiénes son tus referentes? ¿Te gustaría jugar en la selección?

Suárez y Cavani, creo que han demostrado los últimos diez años que están entre los mejores nueves del mundo. Sobre todo Luis, me encanta su estilo de juego. Y sí, es un sueño de niño. Creo que todo futbolista sueña con jugar en la selección de su país.

¿Crees que estando en Alianza Lima puedas optar por un cupo en la selección uruguaya?

Sinceramente lo veo difícil porque en mi posición hay uruguayos jugando en ligas importantes como la española, italiana, que quizás todavía no le han dado la chance. En ese sentido, en Uruguay es muy difícil llegar a la selección.

En los últimos partidos, Alianza Lima ha jugado a estadio lleno. Bajo tu perspectiva, ¿es una presión para ustedes o para el rival?

Creo que no es ninguna presión para ninguno de los dos equipos. Para nosotros es algo lindo que la gente nos acompañe, nos hace sentir su apoyo. Somos conscientes que estamos en Alianza Lima y tenemos la obligación de ganar.

El año pasado marcaste varios goles, sin embargo, esta temporada no has podido hacerlo, ¿te afecta en lo personal y en tu desempeño en la cancha?

No, obviamente que siendo delantero es bonito hacer goles y sé bien que este año no he podido porque también el grupo no está jugando como el año pasado. No hemos tenido muchas chances de gol, creo que no es problema mío, por ese lado estoy un poco más tranquilo.

Tu compañero Federico Rodríguez viene siendo cuestionado por el gol fallado ante Binacional, ¿crees que le está afectando psicológicamente?

Desde que llegamos, ‘Fede’ es el que hace más goles. La gente tiene que reconocer que es el goleador del equipo. Sinceramente los minutos que jugó los hizo de buena forma y no pienso en lo que dice el resto.

Cuéntame un poco más de la final, ¿sientes que les jugaron en contra?

No fuimos porque bueno, así es el fútbol. Sigo pensando que los jueces se equivocaron y es difícil jugar en Juliaca. Igual demostramos que merecimos salir campeones nosotros. Estuvimos a un gol del alargue, si lo conseguíamos estaba convencido que lo ganábamos, pero creo que perdimos con dignidad.

¿Cómo tomaste el tema de la indisciplina de tus compañeros? ¿Es la primera vez que pasa esto?

Es la primera vez porque en Perú lo toman como un delito, como que está mal, pero pasa en todos los países, solo que afuera no los filman a los jugadores. Por ejemplo, si un jugador de Peñarol sale con su chica, nadie le hace problema. Ahora recuerdo un ‘ampay’ de Carlos y Jean, quienes salieron después de haber ganado y al día siguiente teníamos libre. Creo que no estaban haciendo nada malo. A mí, sinceramente, no me molesta para nada cómo llevan su vida mis compañeros.

¿Sientes que en Perú satanizan a los futbolistas que salen a divertirse?

En Europa los jugadores toman y fuman con el entrenador, creo que nos tendrían que juzgar por lo que hacemos dentro de la cancha. Después cada uno sabe lo que hace, hay que entender sí que estamos en Perú y si está mal, ellos son capaces de elegir si lo hacen o no, como te digo, yo no soy nadie para juzgarlos.

En la última conferencia de Bengoechea, dijo que “los jugadores no entendieron su mensaje”, ¿a qué crees que se refería con esa frase?

Hay que aclarar que nunca hubo un problema en la interna. Todos sabían que con Pablo teníamos una excelente relación, simplemente no se dieron los resultados. El error, para mí, fue no adaptarnos bien entre los compañeros.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando Federico falló el tercer gol? ¿Cómo lo viviste?

No me di cuenta de que fue una jugada de gol. Pensé que lo habían anulado la jugada. Dentro de la cancha lo vi como una jugada más que no terminó en gol y listo. Hay una foto que salgo yo con los brazos levantados diciéndole “dale Fede, te va a quedar otra”. Si miras en la televisión, fallan goles Suárez, Guerrero, Messi. Son circunstancias del partido y a veces toca entrar, definir mal, lamentablemente no se dio.

En cuanto a la Copa Libertadores, ¿crees que puedan clasificar a la siguiente etapa?

Sí, nosotros confiamos en nosotros. Sabemos que tenemos las armas para pasar, recién arrancó, perdimos de local ante Nacional que fue una derrota dura, pero en Uruguay se le puede ganar. Sabíamos que con Racing en Avellaneda era el partido más perdible de todos.

Creo que estos dos partidos con Estudiantes de Mérida son claves, porque podemos tener la suerte que nos vaya bien y poder hacer seis puntos, nos ponemos a tiro. Nacional va a jugar dos partidos con Racing que van a ser difíciles y a nosotros nos quedan, Racing acá que le podemos ganar y Nacional allá, que también lo podemos ganar. Tenemos las armas para hacerlo.

¿Por qué crees que Pablo decidió renunciar a Alianza Lima?

Creo que se dio cuenta que no se sentía cómodo con los malos resultados. No es culpa de Pablo, somos adultos y conscientes, sabemos que la culpa siempre es del jugador.

¿Qué enseñanza te dejó Pablo Bengoechea?

Pablo me hablaba mucho a mi, siempre trataba de corregirme. Siempre me mostraba lo que pensaba él, cómo tenía que actuar dentro de la cancha y siempre traté de hacerle caso. Estoy muy agradecido a él.

Mario Salas es el nuevo entrenador, ¿les ha hablado de lo que quiere en la cancha?

No, simplemente nos mostró videos de cómo entrenaba. Conmigo se reunió dos veces, la primera solos los dos y la segunda, con todos los delanteros. Ahí nos explicó cómo le gusta trabajar. Lo demás será cuando estemos todos juntos.