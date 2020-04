Rubén Techera, parte de la historia de Universitario de Deportes, se refirió con contundencia sobre el equipo de sus amores y la nostalgia que le genera el presente del cuadro crema por los problemas económicos que registra.

El subcampeón de la Copa Libertadores 1972 con el equipo merengue conversó con Líbero para manifestar la preocupación que tiene por el manejo de la institución de Ate, a puertas de los 100 años de fundación.

“Yo pienso que al centenario el club debería de llegar saneado, ya libre de toda maldad por utilizar una palabra, que esté limpio y que el hincha pueda disfrutar de una "U" libre, que pueda pensar en futuro de distinta forma, un futuro esperanzador", expresó sobre Universitario.

Rubén Techera sobre Universitario de Deportes.

Además, Rubén Techera resaltó los continuos cambios que se han presentado sin mostrar mejorías o cambios. Sin embargo, el exfutbolista uruguayo destacó labor su compatriota Gregorio Pérez, actual entrenador de Universitario.

“Preocupa todo en este litigio que hay en el club, preocupa bastante la situación porque realmente no se sabe quién administra a la institución. Uno dicen que son ellos, otros dicen que no. No se sabe. Si el equipo no se aleja de todo eso, le puede afectar en algún momento. Eso sí, creo que Gregorio hasta el momento hacer bien de separar lo del equipo con lo directivo, blindó a los jugadores”, sostuvo.

Pese a estar alejado del club crema, el conocido ‘Pelusa’ aseguró que no olvida la afición de las tribunas y el respaldo que recibió durante las tres temporadas que lució su camiseta.

“Me siento orgulloso de la hinchada de Universitario, desde el tiempo que yo estaba ese aliento era importante y enamoraba. Mi pedido a ellos es que no dejen solo al club, que lo apoyen en todo sentido. En lo administrativo en lo que se pueda hacer y en lo deportivo ya saben, alentar siempre”, sentenció.