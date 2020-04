Luis Urruti arribó a Perú en diciembre del año pasado cargado de ilusiones, pues su fichaje por Universitario representaba su primera experiencia en un club del extranjero. Desgraciadamente para él, la pandemia de coronavirus convirtió su sueño en una pesadilla, pues, según afirmó en una reciente entrevista, está viviendo momentos difíciles debido a la cuarentena.

“No está fácil la cosa acá en Perú. La cuarentena era hasta el 26 pero se va a extender. Estamos moviendo cielo y tierra con mi señora para volver a Uruguay, que sabemos que no está tan complicado”, señaló el charrúa para el portal uruguayo Tirando Paredes.

“Estamos luchando para que manden un avión. Hubo dos vuelos en marzo pero no nos enteramos. Acá hay uruguayos que quieren volver, como 50 varados. Desde Uruguay nos dijeron que están trabajando, estamos esperando. Nos contactamos con consulados y cancillería”, agregó el delantero.

Universitario admite problemas económicos

La suspensión de la Liga 1 está empezando a comprometer la situación financiera de varios equipos, entre ellos Universitario. El administrador temporal del cuadro crema, Carlos Moreno, expresó su preocupación por la economía del club, pues, según dijo, se les haría difícil poder cumplir con una parte de los sueldos del plantel.

“Al día de hoy no tenemos cómo cumplir con el sueldo del mes de abril, pero estamos haciendo gestiones, buscando el dinero, para salvar este mes y los próximos. No es que no quiera pagarles, incluso en mi anterior gestión siempre cumplíamos adelantado los 23 de cada mes, pero hoy la realidad es distinta, hemos encontrado más caótica la situación del club", manifestó.