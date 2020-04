Aldo Corzo se pronunció sobre el probable recorte salarial en Universitario

La paralización de la Liga 1 Movistar tras la expansión del coronavirus ha perjudicado económicamente a los clubes. Luego de un mes y medio sin fútbol, algunos clubes del torneo local han llegado a un acuerdo con el plantel para recortar los salarios y evitar la suspensión perfecta de labores a la que se acogió Carlos A. Mannucci.

En el caso de Universitario de Deportes, el club crema vive en una incertidumbre luego del cambio de administración. Carlos Moreno, quien volvió después de la designación de Indecopi, aseguró que hay dificultades para pagar los salarios del mes de abril y tendrán que dialogar con los jugadores para buscar soluciones.

En entrevista para Líbero, el defensa Aldo Corzo habló sobre este tema y también sobre la vuelta del fútbol. "En la "U" aún no se ha dicho nada, nadie sabe qué pasará, es una medida que se tomará en conjunto con la Agremiación. Claro que me preocupa, pero siempre hay que esperar la voluntad del bravo (Dios), nosotros tenemos que tener fe y a mí eso me sobra", dijo ‘El Maso’.

“Primero hay que pensar en la salud humana, eso es lo más importante. Estoy seguro de que el Gobierno tomará la mejor medida para salir de esto lo más rápido posible y en las mejores condiciones. El fútbol siempre será lo más importante de las cosas menos importantes que hay y siempre será la mejor distracción para nuestro pueblo que le gusta tanto el fútbol. No va a ser fácil para nadie, pero sé que vamos a salir de esta”, agregó.

Aldo Corzo anotó un gol en el triunfo por 2-0 de Universitario ante Alianza Lima en el clásico jugado en el estadio Monumental, el cual fue uno de los últimos encuentros de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar antes de la suspensión del campeonato por la COVID-19.