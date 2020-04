Instagram es una de las redes sociales más utilizadas durante la cuarentena por el nuevo coronavirus, y es la red donde los deportistas han estado más activos. Este miércoles, Yoshimar Yotún conversó con Edison Flores a través de la cuenta de la FPF y habló de varios temas y reveló más de una sorpresa.

El volante del Cruz Azul está identificado con Sporting Cristal, pero no tuvo problemas en elogiar a otros clubes como Universitario. El popular ‘Yoshi’ le dijo al ‘Orejas’; hincha confeso de la ‘U’, que le gusta bastante la hinchada y el Monumental. Además, dio a conocer que en más de una ocasión se ha puesto la camiseta crema.

“Impresionante lo de la ‘Trinchera Norte’. Qué hinchada tiene Universitario. Me acuerdo cuando estuve en una ‘Noche Crema’. Eso lo caracteriza a la ‘U’, su hinchada. Su estadio es grande y siempre llevan gente. La pasión por esos colores, la verdad que se refleja. El equipo está bastante bien”, señaló entre risas Yotún.

Flores recalcó que la pasión y garra le inculcan desde pequeños en tienda ‘merengue’ y fue consultado por el mismo Yoshimar si le gustaría retirarse con los colores del conjunto estudiantil. ‘Orejas’ respondió un sí rotundo y luego se animó a dar un once de los futbolistas con los que le gustaría jugar ahí.

Antes de que termine la transmisión hablaron otra vez sobre la ‘U’ y Yotún dio a conocer que conserva algunas camisetas de la escuadra de Ate en su clóset. “Me he probado la camiseta de Universitario y no me queda mal”, relató el volante a Flores, quien aprovechó para decirle que ojalá algún día pueda darse.