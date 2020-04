Históricamente a la selección peruana sub-17 no le fue bien en un Sudamericano hasta que llegó Juan José Oré con los 'Jotitas’. El entrenador armó en silencio un plantel competitivo para el Sudamericano de Ecuador 2007 con juveniles de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, entre otros clubes y academias, por lo que alcanzó una única clasificación a un Mundial.

Esa selección la integraban Reimond Manco, Néstor Duarte, Eder Hermoza, Gary Correa, Luis Trujillo, Christian La Torre, César Ruíz, Alonso Bazalar, Pedro Gallese, Irven Ávila, entre otros. En su debut en el grupo A, vencieron a 2-1 a Brasil, golearon 4-1 a Bolivia, perdieron 3-1 contra Chile y empataron 0-0 ante Ecuador, quedando líderes con siete puntos.

“Fue un campeonato inesperado. No teníamos prensa, no había Bolsa de Minutos ni jugadores en Primera División. Éramos desconocidos y fuimos ilusionados. Comenzamos de menos a más, le ganamos a Brasil. Reimond Manco era la figura, no hay duda de eso y logramos el objetivo que era pasar la fase de grupos”, cuenta Ávila a La República Deportes.

Cuando accedieron al hexagonal final, la ‘Bicolor’ comenzó con el pie derecho ganándole 2-1 a Venezuela. Sin embargo, vino una seguidilla de dos derrotas consecutivas frente a Brasil (0-4) y Colombia (0-3) y un empate 2-2 frente a Ecuador.

Partido de vida o muerte

En la última fecha, Venezuela y Perú llegaban con chances de luchar por el último cupo al Mundial. Pero la ‘Vinotinto’ fue goleada 5-0 por Colombia y la Bicolor logró un empate 1-1 ante Argentina, sellando una agónica e histórica clasificación.

“Nos jugamos la vida contra Argentina en el hexagonal, sabíamos que después de ese partido podría estar el sueño de nosotros y nuestra familia. Y lo cumplimos”, agregó el ‘Cholito’ quien no marcó goles pero jugó algunos partidos.

Camino al Mundial

Con la Copa del Mundo a pocos meses, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió que la selección peruana de J.J. Oré se preparara en la Videna y realice una gira de partidos amistosos por Chile, Trinidad y Tobago y Japón.

En el Mundial Corea del Sur 2007, la Bicolor quedó sorteada en el Grupo A con Costa Rica, Togo y el anfitrión. Tras vencer 1-0 a Costa Rica y Corea del Sur y un empate sin goles frente a Togo, la selección terminó líder con siete puntos. En octavos de final, el cuadro de J..J. Oré chocó contra Tayikistán que había avanzado como uno de los mejores terceros del torneo.

El encuentro quedó empatado 1-1 en el Complejo Deportivo de Suwom y se fueron a la prórroga donde el marcador no se movió más y se definió en la tanda de los penales. Eder Hermoza tapó el primer penal al capitán tayiko Farkhod Saidjonovich y Luis Trujillo, Manuel Calderón, César Ruíz y Reimond Manco anotaron para la ‘Blanquirroja’.

Tras ir 4-4, la clasificación quedó en manos de Irven Ávila. El huanuqueño no se había estrenado con gol en un partido oficial con Perú. El campo estaba mojado y con mucho barro tras una intensa lluvia durante el partido. Los remates peruanos fueron rasantes a los costados. El portero Farruk Berdiev adivinó los tres primeros, pero no pudo taparlos y en el cuarto se lanzó a otro lado.

Penal con suspenso

Con la camiseta ‘9’ en la espalda, Irven Ávila avanzó al punto del penal con la miraba puesta en el balón. Colocó el esférico y pateó al palo derecho de Berdiev, casi resbalándose y con mucho suspenso, logró el pase a los cuartos de final contra Ghana.

“Me temblaban las piernas (ríe), el campo estuvo mojado por la lluvia. Algunos compañeros no querían patear y pedí tirar el quinto. Tomé la responsabilidad, estaba tranquilo y la pelota ingresó al arco. Miré al cielo y le agradecí a Dios. Uno antes de ser futbolista profesional, sueña con muchas cosas, quiere cambiar el ámbito familiar y era consciente que dando un paso más, iba a conseguir algo de lo que tenía pensado”, recordó.

En la siguiente fase, la selección peruana sub-17 perdió 2-0 frente a Ghana quedando entre los ocho mejores del torneo. Tras el Mundial, Irven Ávila fue fichado por Universitario de Deportes y siempre estará agradecido con J.J. Oré. “Él me dio la oportunidad de estar en esa sub-17 y le agradezco porque soy consciente que me gané un lugar. Oré abrió el panorama de esta preselección y al final sacó lo mejor”, concluyó.