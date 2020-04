El Liverpool era el líder absoluto de la Premier League con 82 puntos y le sacó una abismal diferencia de 25 unidades al Manchester City . Los ‘reds’ habían ganado 27 partidos, empatado 1 y perdido 1 en las 29 fechas y la conquista del título estaba cerca, hasta que se dio la paralización del campeonato por el coronavirus.

Sin fecha tentativa de la reanudación del fútbol o con la finalización del campeonato y que posiblemente se les declare campeones, el técnico Jürgen Klopp dijo que el fútbol puede ser una motivación para las personas en la cuarentena y comentó que su ritmo de vida no ha cambiado.

"El fútbol puede ayudar en algunos casos a levantar el ánimo, dar algo en qué pensar y tratar de una manera diferente, entonces tenemos que comenzar a entrenar en un punto, pero no sé cuándo será", dijo el alemán en una entrevista con Sky Sports.

"Mi vida no ha cambiado mucho, para ser sincero. Normalmente no puedo salir mucho. Iría a Melwood (ciudad deportiva del Liverpool) una vez al día durante ocho o diez horas y estaría en casa. Sería lo mismo. No vamos a restaurantes ni cosas así, así que no ha cambiado mucho. No echo de menos esa parte, pero por supuesto que echo de menos a los chicos, el fútbol y el resto de tener una vida normal”, agregó.

Jürgen Klopp afirmó que todos sus jugadores están cumpliendo el confinamiento en sus casas y descartó que haya un caso de coronavirus en el plantel. Añadió que está a la espera de un pronunciamiento de las autoridades con respecto a los entrenamientos.