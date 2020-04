Tiempos complicados

Son tiempos difíciles en el fútbol peruano. A pesar del anuncio de que la Liga 1 podría volver a disputarse en julio, varios clubes atraviesan una complicada situación económica debido a la expansión del coronavirus. Sin ingresos importantes como la taquilla de los partidos y sumado también a algunos problemas con auspiciadores, algunos clubes como el Carlos A. Mannucci han tomado decisiones duras como la suspensión perfecta de labores a los futbolistas, que significa que no se les pagará hasta 30 días posteriores a que se acabe la emergencia sanitaria. Otros clubes como Universitario y Alianza Lima buscarán llegar a un acuerdo con los planteles para reducir los sueldos, aunque ninguna opción se descarta.

PUEDES VER FPF destina un millón de dólares para apoyar a clubes profesionales ante crisis sanitaria

En el cuadro blanquiazul han propuesto la reducción de sueldos, que sería escalonada y dependiendo de los ingresos de cada jugador. Esperan llegar a un acuerdo en los próximos días, ya que el presupuesto se ha visto reducido al no tener ingresos por taquillas. Varios jugadores ya se habían mostrado de acuerdo en aceptar esta disposición para apoyar al club en un momento complicado, como lo señalaron Rinaldo Cruzado o Carlos Beltrán, que indicó: “Lo aceptaría porque así nos apoyamos entre todos”.

PUEDES VER Carlos A. Mannucci decidió aplicar la suspensión perfecta de labores

Por su parte, en Universitario la situación es un poco más complicada según señala Carlos Moreno, administrador del cuadro merengue. “Al día de hoy no tenemos cómo cumplir con el sueldo del mes de abril, pero estamos haciendo gestiones, buscando el dinero, para salvar este mes y los próximos. Yo tengo una reunión, que debe darse esta semana, con Safap y las cabezas del equipo para tratar de llegar a un acuerdo. Los números del club van a mandar. No es que yo no quiera pagarles, pero la realidad es hoy distinta”, manifestó a Líbero para luego explicar la situación de la institución. “El club tiene ya facturas adelantadas hasta abril del 2021. No hay ingresos por televisión, ingresos por taquillas tampoco. Si hay fútbol, en el mejor de los casos será sin público. Hemos encontrado una situación caótica. Estamos analizando como última alternativa la suspensión perfecta. Es una posibilidad legal en caso no se solucione nada y no tengamos flujos de ingresos y no lleguemos a acuerdos”.

PUEDES VER Agustín Lozano: La Liga 1 regresa en julio

El caso de Mannucci

Mediante una extensa carta, la directiva del Carlos A. Mannucci señaló que intentó llegar a un acuerdo con el plantel, reduciendo a 10 mil soles los que ganaban más de ese monto y luego cambió por el saldo máximo de hasta 6 mil dólares y hasta los que ganan menos de 2 mil dólares ser parte de la reducción. Sin embargo, no se llegó a buen puerto y la directiva decidió aplicar la suspensión perfecta de labores que ha sido rechazada por el plantel mediante un comunicado.

PUEDES VER Alianza Lima propuso reducción de sueldo a futbolistas del primer equipo

“Desde el minuto uno todos los jugadores del plantel hemos mostrado disposición y esfuerzo con el fin de ayudar financieramente al club porque entendemos la realidad del país en este momento y la de nuestro club en particular. Durante el mes de marzo del presente año, el club decidió de manera unilateral y sin previo aviso depositar solamente el 70% de los pagos acordados en los contratos correspondientes al mes de marzo. Debemos recalcar también que venimos trabajando de manera remota según las indicaciones del comando técnico a pesar de las dificultades evidentes. Lamentamos encontrarnos una vez más con una postura poco flexible por parte del club y que no consideraba las opciones presentadas por el grupo”, manifestaron los jugadores, que han sido respaldados por la Agremiación.

PUEDES VER FPF analiza comprar pruebas de coronavirus para equipos de la Liga 1

“Indigna observar que la intención del club no es llegar a un acuerdo, sino imponer sus condiciones y golpear mediáticamente a los jugadores para ejercer presión o justificar su accionar ante sus seguidores. Las propuestas no distaron del fondo sino de la forma”. Los jugadores aceptaban reducción si se les devolvía luego lo restante –la directiva no aceptó- o el 30% del sueldo y en la otra opción la directiva proponía un monto fijo. Todavía podrían llegar a un acuerdo consensuado, aunque la situación parece no tener marcha atrás. Miguel Grau, Sport Boys y Sport Huancayo también podrían tomar la decisión de aplicar la suspensión perfecta de labores. Cantolao viene negociando con el plantel. Se vienen momentos complicados.