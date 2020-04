¡Escándalo en la UFC! Luchador tenía coronavirus, pero fingió lesión antes de cancelación del evento

La UFC se resistió a suspender sus actividades ante la propagación del COVID-19. El líder de la artes marciales mixtas (MMA) intentó llevar su evento a una isla para no tener que postergarlo lo que generó polémica, la misma que hoy va en aumento luego de la confesión de Lyman Good, un luchador que aseguró estar lesionado para no participar de un evento programado cuando en realidad tenia coronavirus.

El peleador de 34 años confesó que dio positivo antes de que se suspendiera el UFC 249, evento el que iba a pelear contra Belal Muhammad en el peso welter. “Aunque dije que se debió a una lesión, en realidad fue porque había dado positivo por COVID-19. Tan pronto como me enteré, se lo hice saber a mi entorno. Mi verdadera preocupación eran mis compañeros de equipo, mis entrenadores y cualquier persona con la que tuve contacto. Dios no lo quiera, que se contagien, lo propaguen y alguien más enferme. Me sentiría responsable”, explicó a ESPN.

El peleador apodado ‘American Cyborg’ confesó que se sintió débil e incluso en algún momento su cuerpo no le respondía. “Conozco mi cuerpo. He pasado por todo. He pasado por muchas lesiones y muchas otras cosas. Sin embargo esto (la enfermedad) fue diferente... Como atleta profesional, siempre estamos presionando constantemente nuestros cuerpos. Para mí, mi cuerpo era como mi punto de control para ver si me sentía bien físicamente. Y mi cuerpo simplemente no estaba allí”, acotó.

Good, que debutó en la UFC en 2015, no tuvo que ser hospitalizado y ya está recuperado. Estuvo en cuarentena en su casa tan pronto como descubrió que tenía el virus, pero hoy se preocupación son su novia Elena Bulgor y uno de sus entrenadores, quienes también dieron positivo de COVID-19.

“Tengo asuntos pendientes. Como dije antes, soy un luchador de principio a fin. Estuve fuera de servicio por un tiempo, pero estoy listo para volver. No quiero que las personas se sientan mal por mí. Tuve la suerte de vencer a esta enfermedad. Vamos a superar este virus, se vienen mejores tiempos”, señaló.

El escándalo se desata ahora porque, supuestamente, la firma con mayor prestigio en las MMA sabía que Good estaba infectado y decidió seguir adelante con la organización del evento que estaba previsto para el 18 de abril en el Barclays Center en Brooklyn (Nueva York). Ese peleador anunció a primeros de abril que no podría competir por una lesión, mientras la UFC buscaba una nueva ubicación para celebrar sus peleas. Su dueño, Dana White, llegó a pensar en buscar una isla privada pero finalmente Disney, propietario de ESPN y dueño de los derechos del evento, forzó la cancelación.