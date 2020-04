La expansión de la pandemia del coronavirus por todo el mundo obligó a las principales ligas y torneo a suspender sus partidos. Solo hay cinco ligas que forman de la exclusiva lista de países donde el ‘deporte rey’ le planta cara a la COVID-19: Nicaragua, Bielorrusia, Burundi, Tayikistán y Turkmenistán.

Los grandes campeonatos de Europa como LaLiga, Bundeliga, Premier League, Serie A, la Champions League y Europa League y en América como la Liga MX, MLS, Superliga Argentina, Liga 1 Movistar, la Copa Libertadores y Sudamericana, han comenzado a reunirse y plantear diferentes escenarios para la reanudación del fútbol, siempre que el coronavirus lo permita.

Champions League y Europa League

La UEFA planea reanudar la Champions League y la Europa League para el mes de agosto, según medios europeos. La intención de la máxima organización del fútbol europeo es que para ese entonces los torneos hayan finalizado y dedicar ese mes a las competiciones.

En ese sentido, la vuelta de los octavos de final se jugaría el 7 y 8 de agosto, donde Barcelona y Real Madrid buscarán la clasificación a la siguiente fase.

Ida de cuartos de final: 11-12 de agosto

Vuelta de cuartos de final: 14-15 de agosto

Ida de semifinales: 18-19 de agosto

Vuelta de semifinales: 21-22 de agosto

Final: 29 de agosto

Mientras que la Europa League regresaría el 2 y 3 de agosto que tiene partidos pendientes de la ida de los octavos de final, entre los que destacan el Inter de Milan vs Getafe y el Roma vs Sevilla. Mientras que el resto de los partidos de vuelta se celebrarían el 6.

Ida de cuartos de final: 10 de agosto

Vuelta de cuartos de final: 13 de agosto

Ida de semifinales: 17 de agosto

Vuelta de semifinales: 20 de agosto

Final: 27 de agosto

Copa Libertadores

La Copa Libertadores que fue suspendida tras la finalización de la segunda fecha de la fase de grupos se reiniciaría el 30 de junio y finalizaría el 28 de noviembre en el estadio Maracaná. Mientras que la Copa Sudamericana completó todas las llaves de la primera fase y está a la espera de los ocho mejores terceros de la Libertadores para realizar el sorteo de los nuevos enfrentamientos. Para ello deberá esperar la culminación de la Libertadores.

LaLiga

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, se reunió con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y Luis Tebas de LaLiga y determinaron protocolos para la vuelta del fútbol. Se revolvió que los partidos se disputen sin público hasta que no aparezca la vacuna contra el Covid-19.

En tanto la final de la Copa del Rey entre Athletic Club y Real Sociedad, que debía disputarse el 18 de abril, fue aplazada para la próxima temporada. Ambos clubes no quieren jugarlo a puertas cerradas y se jugaría una semana antes de la final de la próxima edición.

Premier League

Los clubes de la Premier League continúan con el objetivo de terminar la temporada, en las fechas que sea posible, pero sin poner como límite el 30 de junio. Los 20 clubes del campeonato inglés se reunieron en la mañana de este viernes en una videoconferencia para tratar posibles soluciones para las ocho jornadas (92 partidos en total) que restan en la Premier League.

Sin embargo, de la reunión salieron pocas novedades, con los clubes dispuestos a reanudar la competición solo cuando sea seguro hacerlo y sin una fecha clara.

Serie A

La Liga de la Serie A y los veinte clubes que la integran reiteraron este martes, tras una videoconferencia, la voluntad de terminar la temporada 2019-2020, que fue interrumpida el pasado 9 de marzo, en la jornada 26, a causa de la pandemia del coronavirus.

"La Asamblea de la Liga de la Serie A se reunió esta mañana y confirmó, con votación unánime de los veinte clubes, la voluntad de terminar la temporada 2019-2020, si el Gobierno permitirá su desarrollo, en el total respeto de las normas que tutelan la salud y la seguridad", informó el organismo liguero en un comunicado oficial.

Bundesliga

El 9 de mayo empieza a barajarse como una fecha en la que la Bundesliga podría reiniciarse a puerta cerrada y en el marco de una serie de medidas de higiene para prevenir posibles contagios con el coronavirus.

La fecha fue sugerida inicialmente por el primer ministro bávaro Markus Söder en una tertulia organizada por el diario "Bild” y retransmitida por su canal de televisión, en la que también participó el jefe del Gobierno regional de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet.

Laschet habló sobre esa posibilidad aunque sin fijar una fecha y dejando claro que no podía haber partidos con público. "En esta temporada no habría partidos con público. Pero me puedo imaginar partidos a puerta cerrada. Hay un plan bien pensado de la Liga Alemana de Fütbol (DFL)", dijo Laschet. "Es un número de equilibrismo. Tenemos que seguir siendo cuidadosos. Pero por el plan de higiene de la DFL creo que podemos arriesgarnos, tal vez a partir del 9 de mayo", agregó Söder.

Superliga Argentina

El fútbol en Argentina se suspendió el 17 de marzo y el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, aseguró que el campeonato se reanudaría en agosto y a puertas cerradas todo el año. Los equipos se encontraban jugando la Copa de la Superliga, de la cual se disputó solamente la primera jornada.

"El fútbol es una de las últimas cosas que se van a liberar. Es difícil hacer pronósticos con certezas, pero estimo que vamos a pasar todo abril y mayo sin fútbol”, aseguró.

Liga 1 Movistar

La Liga 1 Movistar fue suspendida hasta fines de marzo por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Pero con la ampliación de la cuarentena por parte del presidente Martín Vizcarra, la reanudación del Torneo Apertura se daría en julio próximo, según el titular Agustín Lozano. La FPF tiene un plan de 10 escenarios pero todo dependerá del brote del coronavirus. Además, deslizó la posibilidad de seguir con el torneo en una sola sede (Lima).

"Si los comportamientos son ideales y se superan entre mayo y junio, y los aeropuertos nacionales comienzan a abrirse y por ende los interprovinciales también, entonces es un escenario posible es que respetemos la localía de cada uno con los mismos protocolos. Pero si las cosas no se superan, y los aeropuertos siguen cerrados y el transporte interprovincial de igual manera, entonces lo más probable es que apostemos por el otro escenario de concentrar todo en un solo lugar (Lima) el fútbol a puertas cerradas pero con un protocolo muy estricto”, dijo Lozano a Líbero.

Liga MX

La Liga MX puso pausa al Torneo Clausura el 16 de marzo y la cuarentena se amplió hasta el próximo 30 de mayo. El último 17 de abril, los directivos del campeonato han planeado cinco escenarios para retomar los partidos con jornadas dobles, a puertas cerradas y modificaciones en los torneos del 2021 y 2022.

MLS

La MLS de Estados Unidos informó este martes en un comunicado que el torneo no se reanudará a mediados de mayo. La liga, que fue suspendida tras dos jornadas disputadas, reitera que continúan recibiendo todos los días la información actualizada de los expertos médicos y mantienen el compromiso de actualizar en las próximas semanas la situación de una posible vuelta a la competencia de acuerdo a los detalles adicionales que vayan recibiendo.

El comisionado de la MLS, Don Garber, adelantó que ya trabajan en formatos alternativos para completar la temporada. “Desde formatos de torneos y sedes neutrales, en última instancia, jugando una temporada regular abreviada, pero haciendo todo lo posible para que se disputen la mayor cantidad de partidos. Ese ha sido siempre nuestro objetivo”, declaró a ESPN.