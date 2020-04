En una situación similar a la que vive el club Carlos A. Mannucci en nuestro país, el Colo Colo de Chile decidió aplicar la Ley de Protección del Empleo, luego de no llegar a un acuerdo con los jugadores en torno a una rebaja salarial.

Aníbal Mosa, presidente del Colo Colo, lamentó que el plantel de jugadores le “haya dado la espalda a la institución” y que se ha llegado a esta decisión como última instancia de una negociación que no llegó a buen puerto.

"No pensé que podíamos generar este quiebre. Yo pienso que los jugadores le han dado la espalda a su institución y eso me tiene muy desilusionado. Nos hemos visto obligados a recurrir al seguro de Protección del Empleo y no lo queríamos hacer", aseguró el presidente del 'Cacique'.

“Construimos pilares antes de presentar una propuesta. El primer pilar fue tomar la decisión de no despedir a nadie, a ningún trabajador. Luego decidimos no tocar los sueldos bajo un millón de pesos (casi 1.200 dólares). Con esos dos pilares construimos una propuesta”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente del club, Harold Mayne-Nicholls, fue claro al detallar la situación contractual de los jugadores. “La ley nos obliga a suspender la relación laboral, por lo tanto los jugadores una vez notificados ya no tienen dependencia laboral. Desde hoy, y hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores no tienen situación contractual con nosotros”.

El plantel de Colo Colo emitió un comunicado en el que detallan que siempre tuvieron la disposición de colaborar con la situación financiera del equipo. Aseguran que estuvieron de acuerdo en reducciones del 30 % o 40 %, con el compromiso de que se les reintegre luego. Para esto, ellos colaborarían en la organización de partidos amistosos o actividades de recaudación.