Rinaldo Cruzado, capitán de Alianza Lima, ha sido uno de los grandes volantes nacionales de los últimos años. ‘Ri’ paseó su fútbol por todo el mundo, aunque sin duda su mejor momento fue en el Chievo Verona, donde gracias a sus buenas actuaciones estuvo cerca de fichar por la Fiorentina.

“Hubo conversaciones. Yo no me metía en esos temas, pero mi representante me habló de esa posibilidad, aunque lastimosamente no se pudo concretar”, aceptó Rinaldo Cruzado para Movistar Deportes.

‘Ri’ declaró que le hubiese gustado llegar a la Fiorentina ya estando en Italia. “Es un sueño de niño ver a jugadores de talla mundial y poder enfrentarlos”, reconoció el capitán de Alianza Lima.

Rinaldo Cruzado estuvo durante dos años en el Chievo Verona, pero solo pudo disputar 28 duelos y anotar un gol. Pese a no tener los minutos esperados, el volante dejó un buen recuerdo en los hinchas del club.

El capitán de Alianza Lima también armó un once ideal con Leao Butrón en el arco. Chico Salas, Alberto Rodríguez, Gabriel Heinze y Milton Casco en la zaga defensiva. Yoshimar Yotùn y Wilder Cartagena en la primera línea de volantes. Paolo Hurtado y Alejandro Hohberg por fuera.

En el ataque puso a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. “Tienen que estar fijos”, dijo Rinaldo Cruzado, quien tiene contrato vigente con Alianza Lima y espera retirarse en el club blanquiazul.