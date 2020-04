Joazhiño Arroé indicó que el plantel de Alianza Lima se mantiene en contacto con su nuevo director técnico, Mario Salas, de cara a la reanudación de la Liga 1.

“Tenemos comunicación con el comando técnico, ayer hablé con el ‘profe’ Salas y me dijo lo que quiere. Su modo de juego va más acorde a nosotros. Ya si con eso jugamos mal, es más culpa de nosotros los jugadores”, atinó en primer instancia Arroé para Movistar Deportes.

El atacante victoriano, por otra parte, no negó que le molestaba que el estratega uruguayo Pablo Bengoechea lo dejara fuera del equipo titular.

“Para Bengoechea no era un error no ponerme de titular, para mí sí, pero lo entiendo, siempre trato de entender al técnico. Creo que Pablo necesitaba extremos que centren y yo no soy uno de ellos, a mí me gusta más estar en contacto con el balón, organizar el juego, de ese modo lo entiendo”, subrayó el jugador íntimo.

Alianza Lima antes de la suspensión por coronavirus

Alianza Lima sumó dos victorias, un empate y tres derrotas en la Liga 1. Se ubica en el puesto 13 del Torneo Apertura con apenas siete unidades. En cuanto a la Conmebol Libertadores, los ‘blanquiazules’ perdieron sus dos encuentros contra Nacional de Uruguay y Racing de Argentina.

De los ocho partidos jugados, Joazhiño Arroé jugó un total de siete con la indumentaria blanquiazul, llegando a convertir en dos oportunidades.