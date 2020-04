‘Chiquito’ Rossel: “IPD le debe desde enero a la Federación de Boxeo”

El expugilista y hoy entrenador de la selección peruana de boxeo, Alberto ‘Chiquito’ Rossel volvió a hacer público su malestar por la situación que se vive entre la Federación de Boxeo y el IPD.

Según relató Rossel a Radio Ovación, el IPD le ha retenido el presupuesto anual a la Federación Peruana de Boxeo. Esto ha llevado a que no se les pueda pagar a entrenadores y trabajadores. Él le pidió el apoyo del Ministerio de Educación para solucionar el problema.

“La deuda viene desde el mes de enero, porque la Federación de Boxeo con el IPD tienen un problema administrativo y por eso le han retenido el presupuesto anual. Los entrenadores y trabajadores estamos complicados porque no nos pagan a nosotros y considero que con este problema que está pasando debería haber una excepción”, aseguró el popular ‘Chiquito’.

"Esperamos que se ordene, que el IPD llegue a una conciliación con la Federación de Boxeo, ya que ellos han asumido deudas pasadas y esto afectó gravemente a la Federación porque los seleccionados nacionales no están entrenando en las condiciones adecuadas. Además, el personal técnico y administrativo vive una grave situación al estar impagos los 3 últimos meses y que se agrava con la pandemia del coronavirus, debido a que “no recibieron la subvención deportiva 2020 de acuerdo a la ley”, agregó.

Este problema no es reciente. Rossel ya había alzado su voz de protesta en el mes de marzo. Hasta el momento, nada ha cambiado.

“Los entrenadores de la Federación estamos siendo perjudicados porque no nos pagan desde enero y ya sumamos tres meses de pago. El IPD no puede dar un dinero a la FPB por una deuda que aqueja esta institución. Por eso que no está aprobado el presupuesto anual. Ahora hay una preocupación terrible de los técnicos. Personalmente, he estado fuera de Lima más de un mes sin ningún pago. Por mi trayectoria, no puedo dejar desamparados a los muchachos. Por la emergencia que vivimos, creo que ya se debe solucionar”, indicó en aquel entonces.