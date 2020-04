‘Cuto’ Guadalupe a Nunes: “Tenía doble discurso, que pinten tu cara en una banderola no te hace ídolo”

Luis Guadalupe o mejor conocido como ‘Cuto’, se ha convertido en uno de los personajes que dejó huella en el fútbol peruano, en especial en la hinchada de Universitario de Deportes, equipo con el que salió tricampeón. Sin embargo, terminó saliendo intempestivamente del club ‘crema’ en el 2007, una decisión que giró alrededor de Jorge Amado Nunes, según cuenta el zaguero.

‘Cuto’ apuntó su mira contra el ídolo ‘merengue’, a quien catalogó de ser una persona poco frontal con él y con el plantel. Líbero tomó contacto con el defensa y lo abordó por ese pasaje duro que le tocó vivir y que hasta el día de hoy lo tiene marcado.

“Nunca lo voy a olvidar porque fue en el día de mi cumpleaños, el 3 de abril. Estaba descansando en mi cuarto y mi cuñado me tumba la puerta para decirme que me habían sacado de la “U” porque lo vio en la prensa. Pensé que era broma, nunca en mi vida imaginé algo tan fuerte, fue lo más duro que me pasó en mi carrera”.

Por ese entonces se habló que Nunes sentía celos de ‘Cuto’ porque celebraba los triunfos con la barra de Universitario, eso habría pesado en su decisión.

“Yo qué le puedo envidiar a él, es como “Chemo” del Solar que iba a la barra a tocar el bombo. Yo siempre tuve una buena relación con la Trinchera y hasta coreaban mi nombre. Salir a hablar de esa forma después de tantos años y desde otro país es una bajeza, Nunes nunca fue frontal con nosotros, siempre manejaba doble discurso porque una vez dijo que como entrenador nunca haría lo que hizo Markarián con él, que fue sacarlo de la “U”. Que pinten tu cara en una bandelora no te hace ídolo, los hinchas saben qué aportó cada futbolista en la historia de Universitario. Yo he sido capitán y tricampeón. De Guadalupe pueden escuchar muchas cosas, pero jamás que soy una mala persona o desleal”, señaló.