Administrador de Universitario: “No tenemos cómo cumplir con el sueldo de abril”

La paralización de la Liga 1 Movistar comienza a golpear económicamente a los clubes. Carlos Moreno, administrador de Universitario de Deportes, aseguró que la institución ‘crema’ no tiene dinero para cumplir con la planilla del mes de abril, razón por la cual se reunirá con el plantel para plantear la reducción de sueldo.

“Al día de hoy no tenemos cómo cumplir con el sueldo del mes de abril, pero estamos haciendo gestiones, buscando el dinero, para salvar este mes y los próximos. Yo tengo una reunión, que debe darse esta semana, con Safap y las cabezas del equipo para tratar de llegar a un acuerdo. Los números del club van a mandar y el plantel definirá a un jugador representante para conversar. No es que yo no quiera pagarles, incluso en mi anterior gestión siempre cumplíamos adelantado los 23 de cada mes, pero hoy la realidad es distinta. En su momento llegamos a controlar la liquidez. Ahora hemos encontrado más caótica la situación del club”, señaló el dirigente de Universitario.

El directivo explicó las razones por las que el club más ganador del fútbol peruano debe llegar hasta estas instancias. Además, aseguró que al no haber ingresos por taquilla y televisión, la 'U’ no puede seguir adelante y cumplir con los jugadores.

“El tema está complicado, y lo he declarado ya públicamente: el club tiene ya facturas adelantadas hasta abril del 2021. No hay ingresos por televisión, ingresos por taquillas tampoco. Si hay fútbol, en el mejor de los casos será sin público. El temor que existe en los clubes es que, si no hay fútbol, el consorcio deje de pagar. Dependemos también de lo que digan las autoridades. Nuestros dos principales ingresos no los vamos a tener, pero nos queda sponsoría, aunque muchas marcas están complicadas también y ahí estamos ver que hacer, tal vez hacer factoring, pero es algo que tenemos que hablar con los sponsors”, acotó Carlos Moreno.

De no llegar a un acuerdo con el equipo, ni confirmarse el ingreso de dinero a la FPF de parte de la FIFA para ayudar a los clubes, el directivo confirmó que Universitario de Deportes tendrá que tomar medidas drásticas.

“Estamos analizando como última alternativa la suspensión perfecta. Es una posibilidad legal y como lo señala el Gobierno. En caso no se solucione nada y no tengamos flujos de ingresos y no lleguemos a acuerdos. Todos tenemos que ajustarnos, desde el administrador hasta a todos, pero por ejemplo no afectar a los que ganan montón pequeños. Es una instructiva que ya di para no perjudicar a aquellos que ganan 1000 o 1500 soles”, finalizó.